"Укравтодор" открывает для проезда всех видов транспорта вторую очередь объездной дороги в Днепре

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в пятницу, 17 декабря, открывает вторую очередь объездной дороги г. Днепр - Южный обход города.

"Объездная дорога очень важна, особенно для тяжеловесного транзитного транспорта. Поэтому опробовать дорогу доверили грузовикам. Раритетные автомобили, участвовавшие в строительстве первых автодорог Днепропетровщины, вместе с современной строительной техникой проедутся новой автодорогой. Их общий вес свыше 500 тонн", - указано в сообщении на странице агентства в Facebook.

Как отмечается, в частности, протестируют дорожное покрытие объездной дороги Днепра ГАЗ АА, КАВЗ 651, УРАЛ ЗИС, ЗИС 5, ГАЗ 63, ЗИЛ 157 и пять грузовиков Ford.

Авто предоставлены техническим музеем "Машины Времени", музеем техники "Фаетон" и ООО "Автомагистраль – Юг".