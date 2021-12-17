Экономика

11:25 17.12.2021

Украина рассматривает возможность поставок СПГ с терминала в Клайпеде

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Украина рассматривает возможность поставок СПГ с терминала в Клайпеде

Украина рассматривает возможность импорта сжиженного природного газа (СПГ) с клайпедского СПГ-терминала после начала эксплуатации литовско-польского газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania).

Министры энергетики Литвы и Украины Дайнюс Крейвис и Герман Галущенко ищут способы реализовать эту возможность до конца этого десятилетия, сообщает литовское министерство энергетики.

В последнее время Украина, отмечает ведомство, сталкивается с вызовами в сферах энергоснабжения и безопасности.

Министры также обсудили готовность Литвы и Украины отключиться от совместной системы IPS/UPS с Россией и Беларусью, что является одним из ключевых этапов синхронизации энергосетей двух стран с сетями континентальной Европы.

Как сообщалось ранее, газопровод GIPL должен начать работу в середине 2022 года. Общая протяженность газового соединения составляет 508 км, в том числе 165 км - в Литве, 343 км - в Польше. Стоимость проекта достигает примерно 500 млн евро. Ожидается, что GIPL позволит более эффективно использовать газотранспортную систему Литвы и терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Более 60% стоимости газопровода финансирует ЕС.

По газопроводу в направлении стран Балтии можно будет транспортировать ежегодно до 27 ТВт.ч газа, в направлении Польши - до 21 ТВт.ч.

Оператором клайпедского терминала СПГ является подконтрольная литовскому государству компания Klaipedos nafta.

Теги: #газ #украина #литва #спг
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