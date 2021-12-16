Законопроект о госрегулировании цен на газ депутата от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде

Законопроект об установлении госрегулирования цен на газ зарегистрировала в Верховной Раде народный депутат от партии "Слуга народа" Любовь Шпак.

По информации на сайте Рады, законопроект о внесении изменений в закон о рынке природного газа относительно участия государства в регулировании этого рынка зарегистрирован под №6426.

"Законопроект предлагает вернуться к модели государственного регулирования цен на газ, добытый в Украине, и изменить принципы функционирования внутреннего рынка природного газа, установив его основным приоритетом общественные интересы и обеспечение бытовых потребителей и предприятий, обеспечивающих население теплом и газом, по доступным и стабильным ценам", – говорится в пояснительной записке к нему.

Законопроектом, в частности, предлагается путем внесения измененией в ст. 4 закона о рынке природного газа включить в полномочия Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установление предельной цены, по которой осуществляется поставка природного газа потребителям на внутреннем рынке, а также предельный уровень торговой надбавки и уровень рентабельности при поставках природного газа таким потребителям.

В пояснительной записке указывается, что, прежде всего это касается бытовых потребителей, предприятий, снабжающих газом и теплом население, а также других субъектов внутреннего рынка.

Проект определяет составляющие цены на природный газ и предусматривает установление предельных цен на всех этапах циркуляции отечественного газа: от добычи до подключения к сетям и реализации конечным потребителей, уточняется в документе.

Кроме того, предлагается закрепить положения о направлении всего добытого в Украине газа на нужды внутреннего рынка.

В то же время при условии его излишков газ может быть экспортирован по рыночным ценам, предусмотренным соответствующими международными соглашениями (договорами), объясняют авторы законопроекта.

При этом они признают, что для имплементации указанных изменений проект предусматривает дальнейший отказ Украины от части взятых на себя международных обязательств относительно общего рынка газа – в контексте установления внутренних цен.

Целесообразность принятия такого законопроекта объясняется необходимостью защиты населения "от несправедливых и не отвечающим его доходам тарифам на газ и тепло", в условиях прогнозируемого роста цен на газ и его дефицита для Украины.

Как сообщалось, группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания, который был зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

Инициаторами документа выступили, в частности, нардепы Александр Гайду, Дмитрий Соломчук, Николай Задорожний, Валерий Зуб и Владимир Крейденко (все - "Слуга народа"), Геннадий Вацак (депутатская группа "Довира") и Сергей Минько ("За майбутне").