Экономика

19:34 16.12.2021

Законопроект о госрегулировании цен на газ депутата от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде

3 мин читать
Законопроект о госрегулировании цен на газ депутата от "Слуги народа" зарегистрирован в Раде

Законопроект об установлении госрегулирования цен на газ зарегистрировала в Верховной Раде народный депутат от партии "Слуга народа" Любовь Шпак.

По информации на сайте Рады, законопроект о внесении изменений в закон о рынке природного газа относительно участия государства в регулировании этого рынка зарегистрирован под №6426.

"Законопроект предлагает вернуться к модели государственного регулирования цен на газ, добытый в Украине, и изменить принципы функционирования внутреннего рынка природного газа, установив его основным приоритетом общественные интересы и обеспечение бытовых потребителей и предприятий, обеспечивающих население теплом и газом, по доступным и стабильным ценам", – говорится в пояснительной записке к нему.

Законопроектом, в частности, предлагается путем внесения измененией в ст. 4 закона о рынке природного газа включить в полномочия Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установление предельной цены, по которой осуществляется поставка природного газа потребителям на внутреннем рынке, а также предельный уровень торговой надбавки и уровень рентабельности при поставках природного газа таким потребителям.

В пояснительной записке указывается, что, прежде всего это касается бытовых потребителей, предприятий, снабжающих газом и теплом население, а также других субъектов внутреннего рынка.

Проект определяет составляющие цены на природный газ и предусматривает установление предельных цен на всех этапах циркуляции отечественного газа: от добычи до подключения к сетям и реализации конечным потребителей, уточняется в документе.

Кроме того, предлагается закрепить положения о направлении всего добытого в Украине газа на нужды внутреннего рынка.

В то же время при условии его излишков газ может быть экспортирован по рыночным ценам, предусмотренным соответствующими международными соглашениями (договорами), объясняют авторы законопроекта.

При этом они признают, что для имплементации указанных изменений проект предусматривает дальнейший отказ Украины от части взятых на себя международных обязательств относительно общего рынка газа – в контексте установления внутренних цен.

Целесообразность принятия такого законопроекта объясняется необходимостью защиты населения "от несправедливых и не отвечающим его доходам тарифам на газ и тепло", в условиях прогнозируемого роста цен на газ и его дефицита для Украины.

Как сообщалось, группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания, который был зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

Инициаторами документа выступили, в частности, нардепы Александр Гайду, Дмитрий Соломчук, Николай Задорожний, Валерий Зуб и Владимир Крейденко (все - "Слуга народа"), Геннадий Вацак (депутатская группа "Довира") и Сергей Минько ("За майбутне").

Теги: #газ #законопроект #цены
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:19 16.12.2021
Цена газа в Европе достигла $1641/тыс. куб. м из-за приближающихся холодов

Цена газа в Европе достигла $1641/тыс. куб. м из-за приближающихся холодов

15:45 16.12.2021
Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

Во Львовской области пожилая пара погибла от отравления газом в многоэтажке

14:13 16.12.2021
Рада приняла в целом закон о регуляции трансплантации анатомических материалов

Рада приняла в целом закон о регуляции трансплантации анатомических материалов

14:05 16.12.2021
Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

13:30 16.12.2021
Рада намерена установить уголовную ответственность за проявления антисемитизма

Рада намерена установить уголовную ответственность за проявления антисемитизма

16:20 15.12.2021
Еврокомиссия внесла пакет законопроектов по созданию в ЕС рынка водорода

Еврокомиссия внесла пакет законопроектов по созданию в ЕС рынка водорода

13:38 15.12.2021
Украине хватит газа и угля для прохождения зимы – премьер

Украине хватит газа и угля для прохождения зимы – премьер

12:33 15.12.2021
Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

Новогодний стол-2022 в Украине подорожает на 8%

10:11 15.12.2021
Цена газа в Европе достигла $1550/тыс. куб м на фоне слабой ветрогенерации и приближающихся холодов

Цена газа в Европе достигла $1550/тыс. куб м на фоне слабой ветрогенерации и приближающихся холодов

06:56 15.12.2021
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете на импорт товаров из китайского Синьцзяна

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина принимает очередные две из восьми законтрактованных ДТЭК партий угля из США и Колумбии

Украина до конца года израсходует все $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения СПЗ - Минфин

"Газпром" заявил, что выполнил обязательства по транзитному договору с Украиной за 2021 год - прокачал 40 млрд куб.м газа

Украине хватит газа и угля для прохождения зимы – премьер

Цена газа в Европе превысила $1500/тыс. куб м, добавив за день торгов 11%

ПОСЛЕДНЕЕ

Импорт э/э из Беларуси после пятидневного провала завтра вырастет в несколько раз – сайт ENTSO-E

Порядок формирования перечня недостроев не учитывает значительную их часть – мнение

Инфляция будет оставаться выше 2% основную часть 2022 г. - Лагард

Украина принимает очередные две из восьми законтрактованных ДТЭК партий угля из США и Колумбии

Рада приняла за основу законопроект о выделении на зарплаты горнякам 2,4 млрд грн бюджетных средств

Глава регулятора ФРГ: не стоит ждать сертификации "Северного потока 2" в первой половине 2022 г.

Киевсовет ратифицировал финсоглашение с ЕИБ на EUR100 млн с целью закупки новых троллейбусов и 50 вагонов метро

Электронный полис "Зеленая карта" может быть введен в Украине к концу 2022 года

ЕБРР выделит "Укравтодору" EUR190 млн кредита на ремонт и улучшение техсостояния участков дороги Киев-Одесса

Украина до конца года израсходует все $2,7 млрд от МВФ в рамках распределения СПЗ - Минфин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА