Экономика

18:19 16.12.2021

Цена газа в Европе достигла $1641/тыс. куб. м из-за приближающихся холодов

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Цена газа в Европе достигла $1641/тыс. куб. м из-за приближающихся холодов

Спотовая цена газа в Европе вечером в четверг взлетела до $1641 за тысячу кубометров (139,79 евро за МВт.ч) после обновления прогноза погоды в регионе до более суровых значений.

В ноябре контракт "на день вперед" торговался на TTF в среднем по $945, в декабре - $1205 за тысячу кубометров. С начала года среднее значение контракта достигло $521.

Обновленный прогноз погоды обещает Европе с начала следующей недели холода: непрерывное понижение температуры всю неделю и ее более низкие значения, чем ожидалось ранее. В среднем декабрьская температура воздуха в регионе в декабре 2021 года складывается на уровне на 2 градуса ниже, чем годом ранее. Тем не менее, текущие значения температуры воздуха в Европе соответствуют среднему уровню за последние 10 лет.

Производство электроэнергии из возобновляемых источников на текущей неделе (вклад ветровой генерации в выработку электроэнергии в Европе - в среднем 11,5% за первые три дня) существенно ниже, чем за предыдущую неделю (15,6%), свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Текущий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг отметки 61,45% от их максимальной вместимости (данные на утро среды) - это на 16,7 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe.

Теги: #газ #европа #цена
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