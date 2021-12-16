Порядок формирования перечня недостроев не учитывает значительную их часть – мнение

Постановление Кабинета министров №1327 о формировании перечня не принятых в эксплуатацию объектов жилого строительства не учитывает значительную часть недостроев.

Такое мнение агентству "Интерфакс-Украина" высказал управляющий партнер KopotLawyers, основатель проекта Monitor. Estate Владимир Копоть.

"Давно необходимо было наладить учет проблемных жилых новостроек, затягивающих строительство и введение в эксплуатацию. Однако, почему-то, постановление не предусматривает включение в перечень долгостроев жилых комплексов, строящихся по классу последствий СС1. По данным Monitor.Estate, львиная доля ЖК в пригороде крупных городов строят именно по такому классу, хотя формально должны строить по СС2, и среди них немало недостроев", - пояснил Копоть.

Как сообщалось, Кабмин утвердил порядок формирования перечня не введенных в эксплуатацию жилых домов класса последствий СС2 и СС3, где строительство не ведется более двух лет.

Согласно порядку, в перечень включается информация о жилых домах или комплексах, в том числе с признаками самовольного строительства, которые относятся к объектам класса последствий СС2 и СС3, с использованием средств физических, юридических лиц, не принятые в эксплуатацию в срок, превышающий два года после запланированной даты, и где не проводились строительные работы в последние два года.

Данные перечня могут быть использованы Межведомственной рабочей группой по вопросам содействия обманутым инвесторам в завершении строительства объектов незаконченного жилого строительства для разработки предложений и рекомендаций.