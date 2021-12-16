Киевсовет ратифицировал финсоглашение с ЕИБ на EUR100 млн с целью закупки новых троллейбусов и 50 вагонов метро

Депутаты Киевсовета утвердили финансовое соглашение на сумму EUR100 млн между столицей и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на закупку новых троллейбусов и вагонов метро за счет внешнего кредитного заимствования.

Как сообщается на официальном портале Киева, за соответствующее решение проголосовал 91 депутат Киевсовета.

"Средства будут использованы для приобретения троллейбусов большой и особенно большой вместимости, а именно троллейбусов длиной более 11,9 м и более 18,5 м. Это будет транспорт напольный, приспособленный для всех пассажиров, в частности для лиц с инвалидностью. Кроме того, приобретем 50 новых вагонов метрополитена с асинхронным тяговым приводом для Святошинско-Броварской линии подземки", – уточнил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, слова которого приведены в сообщении.

В сообщении отмечается, что Министерство финансов Украины уже утвердило объем и условия осуществления данного заимствования.

Период, на который осуществляется заимствование – до 15 лет, включая льготный период 3 года.

Погашение кредита будет осуществляться каждым полугодовым платежом в соответствии с условиями кредитного договора, начиная после завершения льготного периода.

Процентная ставка за пользование кредитными средствами – до 1,85% годовых.

Уплата процентов за пользование заемными средствами будет производится полугодовыми платежами в соответствии с условиями кредитного договора, начиная с первой согласованной даты платежа после предоставления первого транша кредита.

Контроль за исполнением принятого решения возложен на Постоянную комиссию Киевского городского совета по бюджету и социально-экономическому развитию.

Ранее, 10 декабря, ЕИБ и мэр Киева Виталий Кличко подписали кредитное соглашение на сумму EUR100 млн на проект обновления троллейбусного парка, а также вагонного парка метрополитена столицы.

Как сообщалось, "Киевпастранс" 1 декабря 2021 года объявил тендер на покупку 137 полностью низкопольных троллейбусов с возможностью автономного хода до 20 км почти за 1,62 млрд грн.

Кроме того, до начала 2023 года Киев должен получить 20 трехсекционных трамваев, заказанных у ООО "Татра-Юг" за EUR24,6 млн с финансированием ЕИБ в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины".

Помимо этого, в феврале 2021 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и КП "Киевский метрополитен" подписали кредитный договор на EUR50 млн для закупки 50 новых вагонов метро.