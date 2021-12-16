Экономика

14:05 16.12.2021

Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

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Сенат США зарегистрировал законопроект о предоставлении Украине $450 млн военной помощи и санкциях на оператора СП-2

Сенат США зарегистрировал "Акт гарантирования суверенитета Украины путем усиления ее обороны" (The Guard/Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act), предполагающий, среди прочего, предоставление Украине $450 млн финансовой помощи на военные нужды и наложение немедленных санкций на оператора "Северного потока-2" (СП-2), сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Документ содержит меры, которые должны сдержать Путина от агрессии против Украины. Подчеркну: не ждать, пока российские войска вторгнутся на нашу территорию, а потом реагировать "беспокойством или санкциями", а предупредить эту опасность", – написал он на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, авторы законопроекта, среди которых сенатор Пэт Туми (Pat Toomey), предлагают, в частности, наложить немедленные санкции против оператора "Северного потока-2" компании Nord Stream AG, "поскольку этот трубопровод умышленно призван ослабить и изолировать Украину, увеличить зависимость Европы от российской энергии, а также подорвать союзников и партнеров США по всей Европе".

В то же время, Витренко отметил что законопроектом предусматривается предоставление Украине $450 млн финансовой помощи на военные нужды, плюс еще $100 млн на противовоздушную оборону и противокорабельные ракеты, скоординировав усилия Госдепартамента и Минобороны США с союзниками, а также предоставление Украине ключевых систем и мощности, совместимых с используемым в Украине оборудованием и боеприпасами.

Другими путями помощи Украине, согласно законопроекту, является увеличение финансирования международного военного образования и подготовки для украинских офицеров, усиление сотрудничества между украинской и американской армиями, а также усиление отказа от существующих ограничений военного сотрудничества США и России, "пока Путин не прекратит оккупацию украинской территории", - уточнил Витренко.

Глава "Нафтогаза" отметил, что после проведенных им вместе со Светланой Залищук (народный депутат от "Слуги народа") и Александром Щербой (главный советник главы НАК по координации международной деятельности) встреч с конгрессменами и представителями Госдепа США свыше 20 конгрессменов с обеих партий обратились к президенту США с официальным письмом, в котором призвали его не только предоставить военную помощь Украине, но также немедленно ввести санкции против Nord Stream AG и экономические санкции против России.

"Конгрессмены подчеркнули, что РФ спровоцировала энергокризис в Европе, чтобы ускорить запуск "Северного потока-2" и подорвать демократические засады. Со своей стороны Конгресс засвидетельствовал мощную двухпартийную поддержку в вопросах защиты европейской энергобезопасности и намерения защищать Центральную и Восточную Европу от манипуляций России на законодательном уровне", – указал Витренко.

При этом глава "Нафтогаза" выразил надежду на поддержку Акта обеими палатами американского Конгресса и подписание президентом Джо Байденом.

Теги: #сша #законопроект #украина #сенат
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