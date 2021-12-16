Экономика

12:06 16.12.2021

Электронный полис "Зеленая карта" может быть введен в Украине к концу 2022 года

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Электронный полис "Зеленая карта" может быть введен в Украине к концу 2022 года

Национальный банк Украины (НБУ) надеется, что до конца следующего года сможет достигнуть концепции со всеми сторонами по переходу международных сертификатов обязательного страхования автогражданской ответственности "Зеленая карта" на электронный формат, что обеспечит запуск такого механизма.

"Надеемся, что до конца следующего года НБУ вместе со всеми задействованными сторонами сможем достигнуть концепции по вопросу формата введения и, собственно, обеспечим практическую имплементацию адаптированного полиса "Зеленая карта", - отметил на пресс-конференции в четверг заместитель директора департамента лицензирования НБУ Сергей Савчук.

При этом он подчеркнул, что это очень большой комплекс действий, поскольку это требует значительных нормативных и технических мер, и регулятор намерен проводить активную работу с целью введения данного механизма.

"Так, необходимо отработать со страховщиками условия выдачи таких электронных полисов, необходимо разработать подзаконные нормативно-правовые акты НБУ, в частности изменения устаревшего распоряжения Нацкомфинуслуг. Кроме того, необходимо проводить дальнейшее взаимодействия с МТСБУ (…) по вопросам урегулирования порядка выдачи таких полисов", - отметил он.

Как сообщалось, Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ), учитывая сложность перехода международных сертификатов обязательного страхования автогражданской ответственности "Зелена карта" на электронный формат, решило заручиться поддержкой Нацбанка.

"Когда будут украинские черно-белые сертификаты, пока сказать трудно. Вопрос обсуждается. Учитывая его сложность, решили заручиться поддержкой НБУ в части возможности заключать электронные договоры международного страхования. Проект документа рассматривается НБУ", - говорилось в ответе Бюро на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно решению Генеральной ассамблеи Совета Бюро "Зеленая карта" с 1 июля 2020 страны-члены Бюро начинают постепенно применять черно-белый формат бланка международного сертификата "Зеленая карта" для возможности распечатки электронного полиса на обычных принтерах.

Международная система страхования автогражданской ответственности Green Card функционирует с 1951 года. Основная цель – организация урегулирования претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия. В систему Green Card входит 48 стран.

Теги: #полис #страхование #зеленая_карта
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