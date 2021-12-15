Рост себестоимости жилья ведет к уменьшению маржи застройщиков – мнение

Себестоимость строительства жилья в Украине за последние несколько месяцев выросла на $120-150 за 1 кв. м, что в совокупности с гибким спросом на рынке ведет к снижению маржинальности застройщиков, считает коммерческий директор строительной компании "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

"Застройщики, естественно, не могут сразу же переложить такой рост себестоимости на цену квадратного метра. Спрос на рынке достаточно эластичен, есть определенные ожидания покупателей. За месяц поднять цену на такую сумму нельзя. Но в отсроченном периоде, примерно за полгода, рост себестоимости отразится на цене. А пока рост себестоимости приводит к уменьшению маржи застройщиков", – рассказала Лаевская в интервью GMK Center.

По ее словам, в 2022 году себестоимость жилья увеличится еще на 15-20%. Это будет обусловлено ростом цен на стройматериалы, металлопродукцию. Кроме того, многие поставщики компании прогнозируют дальнейший рост себестоимости из-за инфляции, повышении цен на энергоносители и высокий спрос на стройматериалы.

"В первую очередь, это (рост себестоимости – ИФ) связано с ростом цен на металл – подорожание составило около 60-70%. Бетонные изделия, базовые строительные материалы: керамические и газобетонные блоки, отделочные материалы, лифтовое оборудование – все очень резко подскочило в цене. И тенденция к росту цен сохраняется", – констатирует эксперт.

Лаевская также отметила, что цены на рынке жилья отреагировали на рост себестоимости строительства: в текущем году рост цен на квартиры стал самым ощутимым за последние годы.

"За этот год цена на первичном рынке, если говорить о Киеве, уже выросла на 40%. Это очень крутой показатель, потому что за пять предыдущих лет она увеличилась всего лишь на 15%. В следующем году прогнозируют еще примерно плюс 20-25%", – прогнозирует она.

По ее данным, средняя цена жилья комфорт-класса в Киеве в настоящее время составляет около $1,2 тыс. кв. м.

"Многие эксперты говорят, что рынок спокойно может прийти к цене $2 тыс./кв. м без потери продаж в количественном выражении. Я не совсем согласна. Но думаю, $1,5-1,6 тыс. – это реальная средняя цена квадратного метра массового жилья в таком ходовом сегменте", – резюмировала Лаевская.

Строительная компания "Интергал-Буд" работает на рынке жилой недвижимости с 2003 года. Ее портфель включает 74 реализованных проекта общей площадью более 3 млн кв. м. Компания построила 136 домов, из которых 52 – в Киеве, 7 – Киевской области, 77 – в других регионах. В столице реализовано девять жилых комплексов: ЖК "Лебединый", "Парковые озера", "Отрадный", "Яскравый", "Лукьяновский", "Демеевка", "Комарова, 46", "Лидер", "Саперно-Слободская, 24".

В проектном портфеле компании – более 3,8 млн кв. м. По состоянию на начало 2020 года на стадии строительства находилось около 1,1 млн кв. м в разных проектах жилья.