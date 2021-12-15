Ощадбанк в последний раз разрешил до 1 апреля 2022 года использование платежных карт переселенцев, срок действия которых истекает во время карантина

Государственный Ощадбанк в последний раз разрешил до 1 апреля 2022 года использование платежных карт внутренне перемещенным лицам, срок действия которых истекает во время карантина, сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Согласно заявлению АО "Государственный ощадный банк Украины", предоставляется последняя возможность (до 1 апреля 2022 года) использования платежных карт внутренне перемещенных лиц, срок действия которых истек во время карантина (до 31.03.2021 года)", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что карточки Ощадбанка для переседенцев, обслуживаемых по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых уже завершился или завершается до конца марта следующего года, не будут заблокированы до 1 апреля 2022 года.

В то же время, начиная с 1 апреля 2022 года, Ощадбанк прекратит использование таких платежных карт.