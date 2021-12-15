Еврокомиссия и ЕИБ подписали грантовое соглашение на EUR5,2 млн для реализации проекта энергоэффективности общественных зданий в Украине

Европейская Комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали грантовое соглашение на EUR5,2 млн для реализации проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Переход к энергоэффективности при поддержке ЕС. Сегодня в моем присутствии Еврокомиссия и ЕИБ подписали грантовое соглашение в размере EUR5,2 млн для дальнейшей реализации проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине", - написала она в Twitter в среду.

По словам Стефанишиной, общая стоимость проекта составляет EUR300 млн.