Экономика

16:16 15.12.2021

Еврокомиссия и ЕИБ подписали грантовое соглашение на EUR5,2 млн для реализации проекта энергоэффективности общественных зданий в Украине

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Еврокомиссия и ЕИБ подписали грантовое соглашение на EUR5,2 млн для реализации проекта энергоэффективности общественных зданий в Украине

Европейская Комиссия и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписали грантовое соглашение на EUR5,2 млн для реализации проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Переход к энергоэффективности при поддержке ЕС. Сегодня в моем присутствии Еврокомиссия и ЕИБ подписали грантовое соглашение в размере EUR5,2 млн для дальнейшей реализации проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине", - написала она в Twitter в среду.

По словам Стефанишиной, общая стоимость проекта составляет EUR300 млн.

Теги: #соглашение #ек #еиб
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