Минэнерго к концу года перечислит на зарплаты шахтерам еще 90 млн грн

На зарплаты работникам государственным угледобывающим предприятиям в текущем году было направлено около 6,5 млрд грн, предусмотренных в бюджете, плюс обеспечены дополнительные поступления, 90 млн грн из которых поступят в ближайшее время, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"На текущую дату Минэнерго обеспечило выплаты господдержки шахтерам из средств, предусмотренных в бюджете на текущий год в полном объеме, в частности на зарплаты направлено около 6,5 млрд грн. Параллельно с этим мы на работали на протяжении года и работаем сейчас над выделением дополнительных средств с целью сокращения этой задолженности", – сказал Галущенко в ходе заседания правительства в среду.

Он напомнил, что осенью текущего года из госбюджета было дополнительно выделено, в частности, около 1 млрд грн, поступивших на шахты двумя траншами по 700 млн грн и 300 млн грн в ноябре и декабре соответственно. До этого за счет экономии средств по другим статьям было направлено 390 млн грн.

"Мы также нашли возможность направить на зарплаты шахтерам до конца года еще 90 млн грн за счет перераспределения по другим статьям. Они будут перечислены в ближайшее время", – заверил министр.

При этом он уточнил, что по результатам переговоров с ПАО "Центрэнерго" вчера угледобывающим предприятиям генкомпания перечислила около 370 млн грн.

Премьер-министр Денис Шмыгаль со своей стороны попросил главу Минэнерго обеспечить контроль за выделением поступающих шахтам средств именно на зарплаты горнякам.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" по договоренности с Минэнерго в декабре планирует перечислить около 700 млн грн государственным угледобывающим предприятиям в качестве аванса, которые должны быть направлены на выплату заработных плат шахтерам.

Минэнерго призвало профсоюзы горняков приобщиться к контролю за выполнением руководством шахт принципа 80/20, согласно которому, по решению правительства, 80% всех полученных средств должны идти на заработные платы.

Ранее Минэнерго сообщало, что всего в 2021 году госшахтам из бюджета было дополнительно выделено свыше 2,2 млрд грн, из которых 1 млрд грн в ноябре-декабре, 390 млн в августе и еще свыше 830 млн грн весной.