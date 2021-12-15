Экономика

13:48 15.12.2021

Доля РФ в поставках дизтоплива в Украину может возрасти до 50% при отмене спецпошлины на трубопроводные поставки – "А-95"

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Доля РФ в поставках дизтоплива в Украину может возрасти до 50% при отмене спецпошлины на трубопроводные поставки – "А-95"

Доля РФ в поставках дизельного топлива в Украину может возрасти с 24% до 50% в случае непродления спецпошлины на трубопроводные поставки после 31 декабря 2021 года, считают в консалтинговой группе "А-95".

По расчетам группы, за 11 месяцев 2021 года импорт дизельного топлива в Украину составил 85% от баланса рынка, что соответствует уровню предыдущего года (84%).

В то же время в структуре поставок дизтоплива произошли изменения. Доля российского импорта ДТ за январь-ноябрь-2021 снизилась до 24% (1,779 млн тонн), тогда как в 2020 году она составила 35% (2,614 млн тонн), а в 2018-м достигла максимальных за последние годы 40% (2,597 млн тонн).

Падение поставок из крупнейшего источника привело к увеличению импорта дизтоплива через морские порты с 775 тыс. тонн в 2020 году до 1,1 млн тонн за 11 месяцев 2021 года. Доля этого канала снабжения рынка выросла с 10% до 15% соответственно.

"Главной причиной позитивных изменений в структуре поставок стала остановка прокачек дизтоплива по нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс". Соответственно, это и есть необходимое, пускай и не полностью достаточное условие для сохранения и дальнейшего развития диверсификации источников поставок топлива в Украину", – отметил директор "А-95" Сергей Куюн.

По мнению эксперта, Кабмин должен продлить 4%-ую пошлину на трубопроводные поставки российского дизтоплива, действие которой заканчивается 31 декабря 2021 года.

"Отмена пошлины откроет путь массированным прокачкам в объеме 100-150 тыс. тонн дизтоплива в месяц, что в сумме с ж/д поставками увеличит долю России до 50% украинского рынка. Это неразумно и очень опасно, особенно в условиях новой политической эскалации", - считает Куюн.

По его мнению, для снижения импортозависимости в топливной сфере правительство должно стимулировать увеличение внутренней нефтепереработки, а также обеспечивать достаточные железнодорожные мощности для дальнейшего наращивания "морского" импорта топлива.

"Потенциал украинских НПЗ и морских портов способен полностью покрыть потребности Украины в бензине и авиатопливе, а также может сократить импорт дизельного топлива из России и Беларуси более чем на 50%, до суммарных 30-35%. Одновременно государство получит резкий рост доходов от загрузки НПЗ, портов, железной дороги и нефтетранспортной системы", – убеждены в консалтинговой группе.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел спецпошлину на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом с 1 августа 2019 года. В настоящее время спецпошлина 4% на трубопроводное ДТ действует до 31 декабря 2021 года на основании постановления КМУ №719 от 17 августа 2020 года.

 

 

Теги: #рф #дизтопливо #а_95
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