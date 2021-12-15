Украине хватит газа и угля для прохождения зимы – премьер

Украина располагает достаточным объемом энергоресурсов для прохождения отопительного сезона, отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"По состоянию на средину декабря у нас в хранилищах больше 15 млрд куб. газа. Этого абсолютно достаточно, чтобы обеспечить голубым топливом и людей, и коммунальные учреждения, и промышленных потребителей", – сказал он, открывая заседание правительства в среду.

Также, по его словам, "типичные страшилки о том, что у нас уже к зиме закончиться уголь, оказались очередным фейком".

Премьер отметил со ссылкой на данные Министерства энергетики, что в декабре ожидается приблизительно 2 млн тонн украинского и импортного угля при прогнозированном потреблении 1,7 млн тонн.

Он также указал, что активизирована работа по развитию внутренней добычи, для чего необходимо в том числе обеспечить погашение всех долгов по зарплате перед шахтерами.

"По данным министра энергетики на эти цели будут направлены свыше 700 млн грн", – сказал Шмыгаль.

"Таким образом, отопительный сезон проходит стабильно, энергоресурсов достаточно, а тарифы для населения, как мы и обещали, расти не будут", – резюмировал премьер.