Регуляции НБУ дают банкам возможность способствовать раскрытию кибермошенничества и мошенничества с банковскими картами – юристы

Регуляции и нормативные документы Национального банка Украины (НБУ) дают банкам возможность способствовать раскрытию кибермошенничества и мошенничества с банковскими картами, а при условии сбора достаточного количества доказательств кибермошенник получит статус обвиняемого, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Адвокат адвокатского объединения LEGARD Роман Сулик, отвечая на вопрос, что должен сделать банк, получив информацию от клиента о совершенных против него мошеннических действиях или кибермошенничестве, подчеркнул, что когда банк получает от клиента заявление об утере карты или о совершении платежной операции третьим лицом, банк обязан идентифицировать пользователя и зафиксировать обстоятельства, дату, время и минуты его обращения. После поступления заявления банк обязан немедленно приостановить совершение сделок с использованием карты такого клиента.

"Более того, банк в случае мошенничества с картой клиента (если клиент безотлагательно сообщил о платежных операциях, которые он не выполнял) или после обнаружения ошибки немедленно восстанавливает остаток средств на счете до того состояния, в котором он был перед выполнением этой операции. Такой порядок действий предусмотрен "Положением о порядке эмиссии электронных платежных средств и совершении операций с их использованием", который утвержден постановлением правления НБУ", - сказал юрист.

При этом, по словам Сулика, НБУ выступает своеобразным третейским судьей по таким делам, регулируя деятельность всех платежных организаций, участников платежных систем, являющихся субъектами отношений, возникающих при совершении сделок, инициированных с использованием электронных платежных средств этих платежных систем и пользователей всех электронных услуг.

Юрист подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, все банки в своей деятельности руководствуются постановлением НБУ, которое дает банкам возможность передавать информацию от одного банка в другой при выявлении любых мошеннических действий третьих лиц.

Адвокат адвокатского объединения "Лещенко, Дорошенко и партнеры" Лидия Карплюк подчеркнула, что получив информацию от клиента о совершенных по отношению к нему мошеннических действиях или кибермошенничестве, банк должен руководствоваться соответствующими положениями постановления НБУ, согласно которым пользователь после обнаружения факта утраты электронного платежного средства и/или платежных операций, которые он не осуществлял, обязан немедленно уведомить банк. При этом, согласно нормативной базе, до момента уведомления пользователем банка риск убытков от совершения операций и ответственность несет пользователь, а с момента уведомления пользователем банка риск убытков от совершения операций по электронному платежному средству пользователя несет уже банк.

Кроме того, согласно постановлению НБУ, эмитент или определенное им юридическое лицо при получении уведомления и/или заявления об утере электронного платежного средства и/или о платежных операциях, которые не выполнялись пользователем, обязаны идентифицировать пользователя и зафиксировать обстоятельства, дату, час и минуты его обращения на условиях и в порядке, установленном договором. Эмитент после поступления такого уведомления обязан немедленно остановить осуществление сделок с использованием этого электронного платежного средства. В случае совершения ошибочного или ненадлежащего перевода, если пользователь немедленно сообщил о невыполняемых им платежах, после обнаружения ошибки эмитент немедленно восстанавливает остаток средств на счете до того состояния, в котором он был перед выполнением этой операции.

Юрист отметила, что нормативная база противодействия киберпреступлениям, а также деятельность правоохранительных органов в этой сфере постоянно совершенствуется, поэтому можно сказать, что правоприменительная практика по такой категории дел также не стоит на месте. "Сейчас уровень выявления и расследования таких преступлений нельзя считать достаточным и надлежащим, однако положительная динамика все же прослеживается. Считаю, что перспективы расследования этой категории преступлений есть, хотя, возможно, и не в таком объеме, как хотелось бы", - сказала она.

Вместе с тем юрист юридической группы LCF Михаил Процайло подчеркнул важность коммуникации с банком, так как банк является одним из главных источников информации, необходимой для расследования преступления, а также потому, что в случае обращения в банк с заявлением о противоправных действиях по банковской карте оператор банка заблокирует движение средств по счету и проверит последние транзакции.

"В ходе такой проверки банк может выявить нужные для следствия данные. Отдельно следует отметить, что в случае перевода средств без согласия владельца счета, а также при условии, что владелец счета не способствовал третьим лицам в отношении такого перевода, банк будет обязан вернуть средства владельцу счета. В случае оперативного реагирования шанс нахождения подозреваемого значительно растет", - сказал Процайло.

Юрист подчеркнул, что при условии сбора достаточного количества доказательств кибермошенник получит статус обвиняемого, а потерпевший сможет заявить гражданский иск о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением (если ущерб не будет возмещен обвиняемым добровольно или средства не будут возвращены банком).

Как сообщалось, за 2020 год департамент киберполиции Нацполиции Украины, к подследственности которого относится и кибермошенничество, зарегистрировал около 32 тыс. обращений граждан о мошеннических действиях в интернете. В 2020 году из 241 млн грн убытков, причиненных в результате кибермошенничества, было возмещено 189 млн, или 76%.