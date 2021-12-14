Минэнерго предлагает Кабмину утвердить на случай острого дефицита э/э условия работы на газе угольных ТЭС и ТЭЦ

Министерство энергетики разработало проект распоряжения об утверждении для объектов генерации, основным проектным видом топлива которых является уголь, экономических условий работы на резервном топливе – газе в случае дефицита электроэнергии в определенные моменты.

"Этот механизм обеспечит безубыточность производства электроэнергии на теплоэлектростанциях и теплоэлектроцентралях с основным видом топлива углем при использовании ими природного газа и будет применятся только в случае и на период возможного отсутствия угля в достаточных объемах", – говорится в сообщении министерства во вторник.

Согласно сообщению, речь идет о предоставлении такими производителями вспомогательной услуги НЭК "Укрэнерго". Подробностей механизма Минэнерго не раскрыло, но ранее возможность предоставления вспомогательной услуги с производством э/э из газа была предоставлена объектам с основным топливом газ/мазут по цене максимум 2500 грн/МВт-ч.

По словам первого заместителя министра Юрия Власенко, на которого ссылается пресс-служба, внедрение этого механизма не означает перевод всех ТЭС и ТЭЦ на газ, а его использование предусматривается только для объема генерации, которого может не хватать в определенный момент.

При этом Власенко акцентировал, что таким образом министерство хочет избежать ситуации, подобной прошлогодней, когда государственное ПАО "Центрэнерго" использовало газ для производства э/э, но ввиду отсутствия соответствующего экономического механизма испытывало дефицит средств для расчетов за него.

В то же время, согласно сообщению, продолжается накопление угля на складах, объем поставок которого в декабре ожидается на уровне 1,95 млн тонн. Вместе с тем его потребление по результатам месяца оценивается министерством на уровне 1,7 млн тонн.

Ранее с инициативой создать экономические условия для работы на газе тепловой генерации, основным топливом для которой является уголь, выступали представители генкомпаний.

В частности, на этом акцентировал внимание исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Мы понимаем, что единственный резерв, если он будет нужен, это блоки ТЭС, работающие на угле, и их можно перевести на работу на газе или смеси с газом. Простой расчет показывает, что смесь, банально, дешевле. Если мы говорим о доплате в 2,5 грн во время работы на газе, то это приблизительно 50% на 50% уголь с газом, чтобы вложиться в эти нормативы", – разъяснил Сахарук.

При этом он обратился к Министерству энергетики и энергорегулятору НКРЭКУ с просьбой завершить принятие необходимых нормативных актов.

"Я знаю, что министерство работает. Я прошу завершить эту работу вместе с регулятором, потому, что, на случай проблем с АЭС или импортом, нам необходимы будут резервы в системе, и за счет газа мы сможем быстро обеспечить работу", – заверил исполнительный директор ДТЭК.

8 ноября НКРЭКУ утвердила Временный порядок приобретения вспомогательной услуги для обеспечения регулирования частоты и активной мощности в ОЭС Украины, а именно обеспечения резервов замещения (третичное регулирование0, позволяющий предоставлять ее аккредитованным поставщикам, основным топливом для которых является природный газ/мазут.

Временный порядок, в частности, предусматривает закупку э/э у производителей на газе на аукционах с верхним price cap 2500 грн/МВт-ч.

НЭК "Укрэнерго" оплачивает вспомогательную услугу производителей э/э на газе из средств, предусмотренных в тарифе компании на оперативно-диспетчерское управление.

Сейчас в реестре таких поставщиков, начавшем формироваться с 10 ноября, пять компаний, включая КП "Киевтеплоэнерго", ПАО "Центрэнерго" и Харьковскую ТЭЦ-5. ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ", ООО "Краматорсктеплоэнерго".