Существование нескольких систем отслеживания оборота сигарет противоречит евроинтеграционным требованиям – мнение

Поправка к законопроекту №5719 об учете акциза с розничной продажи сигарет, который Верховная Рада намерена рассмотреть на этой пленарной неделе, не соответствует евроинтеграционным обязательствам Украины, поскольку допускает создание каждым производителем/импортером собственных механизмов для отслеживания оборота табачных изделий вместо единой системы контроля, действующей в ЕС.

О причинах, из-за которых табачные производители не поддерживают данную законодательную инициативу, предложенную и отклоненную нардепами при голосовании за "ресурсный" законопроект №5600, и позже предложенную ко второму чтению в законопроекте №5719, сообщил директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина" Гинтаутас Диргела.

"Внедрение системы отслеживания табачных изделий (Track&Trace) является одним из требований Европейской директивы 2014/40/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в национальное законодательство. Но в поправке к законопроекту №5719 предполагается существование нескольких систем отслеживания и наделения производителей полномочиями контролирующих органов, а это противоречит директиве", - прокомментировал Диргела данную информацию агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее о том, что текст поправки №144 к "ресурсному" законопроекту №5600, отклоненной парламентом при голосовании за этот законопроект во втором чтении, был перенесен без изменений в виде поправки №105 к законопроекту №5719, сообщил народный депутат Андрей Холодов (парламентская фракция "Слуга народа") в своем Telegram-канале.

Согласно тексту законопроекта о сбалансированности бюджетных поступлений №5600, поправка №144 предоставляет производителям и импортерам подакцизных товаров право самостоятельно определять средства и формы защиты своей продукции, а также внедрять механизмы для отслеживания их оборота у последующих потребителей.

Помимо того, поправка разрешает производителям и импортерам алкогольных напитков, табачных изделий, используемых в электронных сигаретах жидкостей и горючего проводить проверки (контроль) на предмет фальсификации и законности обращения произведенных/импортированных ими товаров среди других субъектов хозяйствования (в том числе иностранных) и физических лиц.

Диргела подчеркнул, что несмотря на прямое влияние этой законодательной инициативы на работу рынка табака, производителей сигарет не привлекали к ее обсуждению, хотя "JTI Украина" - активные участники созданной Министерством финансов специальной рабочей группы, обсуждающей вопрос внедрения данного механизма.

"Мы выступаем исключительно за имплементацию Европейской директивы, о чем не раз заявляли во время обсуждений внедрения системы отслеживания табачных продуктов. И любые инсинуации о том, что поправка может быть выгодна табачным производителям, неуместны. Нормы, прописанные в ней, противоречат европейским, а также создают антиконкурентные условия на рынке, поэтому мы не поддерживаем этот законопроект", - отметил директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина".

По его данным, если поправка будет принята нардепами, оптовым и особенно розничным дистрибьюторам придется покупать, устанавливать и администрировать несколько систем отслеживания сигарет, что повлечет дополнительные финансовые и временные затраты для них.

Помимо того, инициатива наделяет производителей сигарет несвойственными участникам рынка полномочиями контроля над собственными контрагентами, что ставит их в привилегированное положение в отношении таких контрагентов (в частности, проверять доказательства наличия системы отслеживания, документы, требовать доказательства уровня спроса на продукцию и т.п.).

Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре 2021 года приняла в первом чтении законопроект №5719 об изменении механизма взимания 5%-го акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, подразумевающий перенос обязанностей по его уплате с субъектов розничной торговли на производителей и импортеров данной продукции, а также направляющий взимаемые средства в бюджеты местного самоуправления.

Законопроект предлагает рассчитывать долю акциза, направляемого в местные бюджеты, как соотношение общей стоимости операций по розничной торговле табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет на соответствующей территории за последний отчетный месяц к общей стоимости таких операций в целом по Украине за аналогичный период.

ВР 30 ноября приняла в целом законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект) с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов.

Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом. Согласно ему, Украина обязалась до конца ноября принять данный закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

"JTI Украина" – один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине JTI представлена двумя компаниями: АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (торговый дом, Киев) и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (фабрика, Кременчуг).

Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

Ее продукция реализуется в Украине и экспортируется в 22 страны.