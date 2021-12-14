Экономика

19:18 14.12.2021

Существование нескольких систем отслеживания оборота сигарет противоречит евроинтеграционным требованиям – мнение

4 мин читать
Существование нескольких систем отслеживания оборота сигарет противоречит евроинтеграционным требованиям – мнение

Поправка к законопроекту №5719 об учете акциза с розничной продажи сигарет, который Верховная Рада намерена рассмотреть на этой пленарной неделе, не соответствует евроинтеграционным обязательствам Украины, поскольку допускает создание каждым производителем/импортером собственных механизмов для отслеживания оборота табачных изделий вместо единой системы контроля, действующей в ЕС.

О причинах, из-за которых табачные производители не поддерживают данную законодательную инициативу, предложенную и отклоненную нардепами при голосовании за "ресурсный" законопроект №5600, и позже предложенную ко второму чтению в законопроекте №5719, сообщил директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина" Гинтаутас Диргела.

"Внедрение системы отслеживания табачных изделий (Track&Trace) является одним из требований Европейской директивы 2014/40/ЕС, которую Украина обязалась имплементировать в национальное законодательство. Но в поправке к законопроекту №5719 предполагается существование нескольких систем отслеживания и наделения производителей полномочиями контролирующих органов, а это противоречит директиве", - прокомментировал Диргела данную информацию агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Ранее о том, что текст поправки №144 к "ресурсному" законопроекту №5600, отклоненной парламентом при голосовании за этот законопроект во втором чтении, был перенесен без изменений в виде поправки №105 к законопроекту №5719, сообщил народный депутат Андрей Холодов (парламентская фракция "Слуга народа") в своем Telegram-канале.

Согласно тексту законопроекта о сбалансированности бюджетных поступлений №5600, поправка №144 предоставляет производителям и импортерам подакцизных товаров право самостоятельно определять средства и формы защиты своей продукции, а также внедрять механизмы для отслеживания их оборота у последующих потребителей.

Помимо того, поправка разрешает производителям и импортерам алкогольных напитков, табачных изделий, используемых в электронных сигаретах жидкостей и горючего проводить проверки (контроль) на предмет фальсификации и законности обращения произведенных/импортированных ими товаров среди других субъектов хозяйствования (в том числе иностранных) и физических лиц.

Диргела подчеркнул, что несмотря на прямое влияние этой законодательной инициативы на работу рынка табака, производителей сигарет не привлекали к ее обсуждению, хотя "JTI Украина" - активные участники созданной Министерством финансов специальной рабочей группы, обсуждающей вопрос внедрения данного механизма.

"Мы выступаем исключительно за имплементацию Европейской директивы, о чем не раз заявляли во время обсуждений внедрения системы отслеживания табачных продуктов. И любые инсинуации о том, что поправка может быть выгодна табачным производителям, неуместны. Нормы, прописанные в ней, противоречат европейским, а также создают антиконкурентные условия на рынке, поэтому мы не поддерживаем этот законопроект", - отметил директор по корпоративным вопросам компании "JTI Украина".

По его данным, если поправка будет принята нардепами, оптовым и особенно розничным дистрибьюторам придется покупать, устанавливать и администрировать несколько систем отслеживания сигарет, что повлечет дополнительные финансовые и временные затраты для них.

Помимо того, инициатива наделяет производителей сигарет несвойственными участникам рынка полномочиями контроля над собственными контрагентами, что ставит их в привилегированное положение в отношении таких контрагентов (в частности, проверять доказательства наличия системы отслеживания, документы, требовать доказательства уровня спроса на продукцию и т.п.).

Как сообщалось, Верховная Рада в ноябре 2021 года приняла в первом чтении законопроект №5719 об изменении механизма взимания 5%-го акцизного налога с розничной продажи табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, подразумевающий перенос обязанностей по его уплате с субъектов розничной торговли на производителей и импортеров данной продукции, а также направляющий взимаемые средства в бюджеты местного самоуправления.

Законопроект предлагает рассчитывать долю акциза, направляемого в местные бюджеты, как соотношение общей стоимости операций по розничной торговле табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет на соответствующей территории за последний отчетный месяц к общей стоимости таких операций в целом по Украине за аналогичный период.

ВР 30 ноября приняла в целом законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" законопроект) с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов.

Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом. Согласно ему, Украина обязалась до конца ноября принять данный закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

"JTI Украина" – один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине, входит в состав группы компаний Japan Tabacco Inc. (JTI). В Украине JTI представлена двумя компаниями: АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина" (торговый дом, Киев) и ЧАО "Джей Ти Интернешнл Украина" (фабрика, Кременчуг).

Наиболее известными брендами "Джей Ти Интернешнл Украина" являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.

Ее продукция реализуется в Украине и экспортируется в 22 страны.

Теги: #5719 #законопроект #табак #акциз #поправка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 13.12.2021
Законопроект о видеофиксации нарушений ПДД за вознаграждение позволит снизить аварийность на дорогах - МВД

Законопроект о видеофиксации нарушений ПДД за вознаграждение позволит снизить аварийность на дорогах - МВД

17:28 13.12.2021
Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

16:53 13.12.2021
Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

Рада может принять за основу законопроект о накопительном пенсионном обеспечении на этой неделе - Шуляк

06:03 09.12.2021
Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня из-за предполагаемого использования принудительного труда

Палата представителей США проголосовала за запрет импорта из Синьцзяня из-за предполагаемого использования принудительного труда

14:28 08.12.2021
Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

Окончательный текст законопроекта по реформе СБУ ещё требует консультаций - Корниенко

17:46 07.12.2021
Зеленский предложил с 2023г отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа

Зеленский предложил с 2023г отчислять на счета экономических паспортов 35% ренты на добычу полезных ископаемых, 47,5% ренты на добычу нефти и газа

09:39 03.12.2021
В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

В Раде зарегистрировали проект постановления о праздновании Дня украинского борща

07:54 03.12.2021
Палата представителей рассмотрит законопроект о запрете на ввоз в США товаров из китайского Синьцзяна - конгрессмен

Палата представителей рассмотрит законопроект о запрете на ввоз в США товаров из китайского Синьцзяна - конгрессмен

17:09 02.12.2021
Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

Зеленский предлагает новую редакцию закона о гражданстве Украины

13:29 02.12.2021
Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о множественном гражданстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Цена газа в Европе превысила $1500/тыс. куб м, добавив за день торгов 11%

"Антонов" может построить 5 самолетов Ан-158 для флота Национальной авиакомпании

Верховная Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях

Рада приняла закон о "Дия City"

Гетманцев анонсировал до конца года "большой законопроект" о снижении налогообложения доходов и введение НВК

ПОСЛЕДНЕЕ

НКРЭКУ видит нарушение "ГарПоком" лицусловий деятельности в связи с дискриминационным подходом к "ДТЭК ВИЭ"

Цена газа в Европе превысила $1500/тыс. куб м, добавив за день торгов 11%

"ДТЭК Энерго" за 11 мес. добыло 15,2 млн тон угля

"Антонов" может построить 5 самолетов Ан-158 для флота Национальной авиакомпании

Google и Ford отложили планы по возвращению сотрудников в офисы в США из-за "омикрона"

В США супермаркеты Kroger перестанут платить пособия по COVID непривитым работникам

Верховная Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях

Рада изменит формулу начисления ренты за добычу марганцевой руды по аналогии с железной - Гетманцев

"Нова пошта" открыла больше 20 тыс. пунктов выдачи и отправки посылок, в 2022г планирует открыть еще 1 тыс. отделений

Курс Dogecoin взлетел на 39% после слов Маска о планах Tesla продавать мерч за эту криптовалюту

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА