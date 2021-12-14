НКРЭКУ видит нарушение "ГарПоком" лицусловий деятельности в связи с дискриминационным подходом к "ДТЭК ВИЭ"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отмечает нарушение ГП "Гарантированный покупатель" нормативной базы, регулирующей рынок электроэнергии, и лицензионных условий деятельности на нем ввиду дискриминационного подхода к объектам возобновляемой энергетики, относящимся к компании "ДТЭК ВИЭ".

В связи с этим регулятор намерен принять решение о проведении внеплановой выездной проверки ГП, о чем свидетельствует проект распоряжения, включенный в повестку дня его заседания в пятницу, 17 декабря.

Согласно обоснованию к проекту, во второй половине ноября в НКРЭКУ поступили обращения ООО "ДТЭК Никопольская СЭС", "ДТЭК Орловская СЭС", "ДТЭК Покровская СЭС", "ДТЭК Приморская ВЭС", "ДТЭК Приморская ВЭС-2", "ДТЭК Трифоновская СЭС", "ДТЭК Ботиевская ВЭС" (все относятся к компании "ДТЭК ВИЭ") относительно невыплаты им в полном объеме средств за произведенную электроэнергию, и, в частности, ее непропорциональной оплаты.

Компании жалуются, что по состоянию на 16 ноября текущего года не получили все средства за отпущенную в 2020 году э/э.

По информации "ГарПока", предоставленной регулятору, по состоянию на 29 ноября НЭК "Укрэнерго", за счет которой компенсируется "зеленый тариф", на 100% расчиталась с ГП за 2020 год.

Вместе с тем, "ГарПок" рассчитался с ВИЭ-генерацией только на 95,1%, указано в обосновании.

Регулятор отмечает, что сумма задолженности "ГарПока" перед производителями "зеленой" электроэнергии соответствует задолженности перед компаниями, относящимися к "ДТЭК ВИЭ".

При этом в документе указывается, что ГП имеет задолженность за отпущенную э/э только перед вышеназванными заявителями.

"Это свидетельствует о нарушении ГП требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка э/э, и нарушении лицензионных условий ведения хоздеятельности по осуществлению функций "Гарантированного покупателя", – резюмирует регулятор.

НКРЭКУ среди прочего отметил, что пунктом 2.2 лицусловий, "ГарПок" обязывается, в частности, не предоставлять преимущество отдельным производителям э/э по "зеленому" тарифу и/или не препятствовать им в осуществлении деятельности в рамках функционирования соответствующей балансирующей группы.

В то же время, в кругах, близких к правительству, склоняются к тому, что к концу года задолженность "ДТЭК ВИЭ" будет погашена, "поскольку необходимо закрывать счета накануне нового года" .

Как сообщалось со ссылкой на главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрея Геруса, "ГарПок" должен выплатить 3,04 млрд грн за произведенную "зеленую" электроэнергию "ДТЭК ВИЭ", но при этом группа "ДТЭК" должна погасить свои долги перед НЭК "Укрэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины".

Предназначенные "ДТЭК ВИЭ" 3,04 млрд грн остаются на счетах "ГарПока" после того, как они по просьбе ГП при новом руководителе Вадиме Улиде, 15 ноября сменившем на должности Константина Петриковца, уволенного Кабмином 13 ноября, были возвращены Ощадбанком.

Это средства от еврооблигаций "Укрэнерго". Всего компания перечислила "ГарПоку" 19,3 млрд грн, из которых 16,3 млд грн получили производители "зеленой" электроэнергии, за исключением "ДТЭК ВИЭ".

Компания заявила о намерении отстаивать свои права в отечественных и международных судах.

И "ГарПок", и участники рынка говорили о рисках списания этих средств в пользу НАЭК "Энергоатом", выигравшем суд у ГП на сумму свыше 4 млрд грн. Впрочем, сам "Энергоатом" заявил, что не претендует на эти средства.

Улида подал заявление об уходе по состоянию здоровья через две недели после назначения. 9 декабря на должность и.о. директора "ГарПока" был назначен топ-менеджер АО "Хмельницкоблэнерго" Андрей Пилипенко.