Экономика

18:00 14.12.2021

"ДТЭК Энерго" за 11 мес. добыло 15,2 млн тон угля

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"ДТЭК Энерго" за 11 мес. добыло 15,2 млн тон угля

Входящие в состав "ДТЭК Энерго" шахты "Павлоградугля" и "Белозерская" в январе-ноябре 2021 года добыли 15,2 млн тонн рядового угля, что соответствует такому же объему добычи за аналогичный период 2020 года, сообщила пресс-служба компании во вторник.

По ее данным, в т.ч. в ноябре-2021 добыча составила около 1,5 млн тонн против 1,3 млн тонн в ноябре-2020 (без учета уже возвращенного из аренды "Добропольеуголь").

"ДТЭК Энерго" за 11 месяцев ввело в работу на своих шахтах 28 новых лав, в т.ч. в ноябре – пять.

"ДТЭК Энерго" продолжает максимально добывать уголь на собственных шахтах. Это очень важно для стабильности энергосистемы Украины в пиковые периоды потребления. В ноябре мы добыли около 1,5 млн т угля марки "Г" и ввели в работу пять новых лав. Также на шахтоуправлениях "Днепровское" и "Героев Космоса" досрочно выполнили годовой план добычи и продолжают максимально ее наращивать", - отметил генеральный директор компании Ильдар Салеев, цитируемый пресс-службой.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" планирует в 2021 году обеспечить добычу около 17 млн тонн угля.

"ДТЭК Энерго" – операционная компания, отвечающая за добычу и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования и генерацию электроэнергии в структуре холдинга "ДТЭК" Рината Ахметова.

Теги: #дтэк_энерго #шахты #уголь
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