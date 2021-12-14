Экономика

13:45 14.12.2021

"Укрзализныця" открыла восстановленную ж/д станцию "Татаров-Буковель"

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"Укрзализныця" открыла восстановленную ж/д станцию "Татаров-Буковель"

АО "Укрзализныця" (УЗ) открыло восстановленную железнодорожную станцию "Татаров - Буковель" в с.Татаров Ивано-Франковской области после начала ремонтных работ в конце ноября 2021 года.

"Станцию "Татаров - Буковель" теперь не узнать. За несколько недель благодаря совместным усилиям "Укрзализныци" и партнеров из "Буковеля" здесь произошли большие изменения. Теперь на станции продлена платформа, она может принимать до 12 вагонов. Теперь мы можем принимать больше пассажиров, а это ближайшая точка к "Буковелю". Здесь буквально 15 минут к лыжным спускам, поэтому туристам из всей Украины будет удобно сюда приехать", - прокомментировал событие руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский.

По его словам, на данной станции теперь есть удобные туалеты, точка обогрева, сделано освещение, есть информационная зона и площадка, где размещаются шаттл-автобусы к "Буковелю".

"Мы тесно сотрудничаем с "Буковелем", передаем статистику, на каком поезде сколько прибывает людей, и учитывая это планируется соответствующее количество шаттлов", - рассказал он.

При этом Перцовский отметил, что в настоящее время работы на станции "Татаров - Буковель" еще ведутся, в частности идет проектирование для капитального ремонта вокзала.

"На следующий летний сезон планируем капитальный ремонт. Планируем возобновить второй этаж вокзала, сделать определенные туристические зоны, так как этот пункт становится одним из наиболее популярных в Карпатах. Проектирование должно завершиться в первом-втором квартале 2022 года. Дальше посмотрим по объему работ. Самое ключевое для туристов уже сделано", - сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци".

При этом он отметил, что если в 2019-2020 годах сюда приезжало около 8-9 тыс. туристов, то сейчас, еще до начала активного лыжного сезона, УЗ продала в два раза больше билетов - около 18 тыс.

В настоящее время к станции "Татаров - Буковель" курсирует 8 поездов из всей Украины, к Новому году их количество будет увеличено до 10.

Станция была построена в 1894 году.

Теги: #буковель #укрзализныця
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