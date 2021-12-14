Апелляционный суд встал на сторону НБУ в споре с Коломойским о перечне связанных с ПриватБанком лиц

Шестой апелляционный суд Киева подтвердил законность решения Национального банка Украины (НБУ) от 13 декабря 2016 года № 205 об определении связанных с ПриватБанком лиц, которое было отменено Окружным административным судом Киева 18 апреля 2019 года по иску компании Игоря Коломойского Triantal Investments Ltd. (Кипр).

Согласно сообщению НБУ на его сайте, такое постановление суд принял 13 декабря, закрыв производство по этому делу.

"… производство по делу закрыто, поскольку в соответствии с позицией Большой палаты Верховного суда по делу № 826/20221/16 решение Нацбанка об определении лиц связанными не может быть обжаловано в суде ни одной юрисдикции", – цитирует пресс-служба начальника управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктора Григорчука.

Нацбанк напомнил, что Triantal Investments Ltd, подконтрольная бывшему акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому, до национализации являлась владельцем 16,7362% акций банка. Согласно статье 52 закона "О банках и банковской деятельности" НБУ при осуществлении банковского надзора может определять связанных с банком лиц, и он его реализовал, определив в конце 2016 года перед национализацией ПриватБанка перечень его связанных лиц.

Регулятор указал, что его решение не нарушает права компании Triantal Investments Ltd, ведь компания как акционер была признана связанным с ПриватБанком лицом решением правления этого же банка еще во времена прежних владельцев.

Как сообщалось, 24 мая 2019 года НБУ подал апелляции на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивших решения НБУ о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства и определении перечня его связанных лиц с ПриватБанком.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба. В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.