Экономика

12:37 14.12.2021

Дорожники реконструировали самый длинный путепровод Закарпатской области на трассе М-25

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На Закарпатье завершилась реконструкция самого длинного в области путепровода, находящегося в пгт Батево на трассе М-25 КПП "Соломоново" – Большая Добронь – Яноши с подъездом к КПП "Косино".

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), ремонт путепровода состоялся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое строительство". 

Работы на объекте начались в апреле.

Путепровод над железнодорожным узлом имеет протяженность 312 м, 10 метров проезжей части и по 2,5 м тротуаров с обеих сторон.

"Для надежности конструкции дорожники заменили монолитные бетонные плиты и арматурную сетку. Обустроили крепкое барьерное металлическое, оцинкованное ограждение и перила. Позаботились и о водоотводе и гидроизоляции, обустроили деформационные швы", — говорится в сообщении "Укравтодора".

Путепровод был построен еще в начале 80-х годов прошлого века вдоль линии границы с Венгрией. В этом году он был отремонтирован впервые с момента возведения.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о планах отремонтировать и построить в этом году по  программе "Большое строительство" 245 мостов.

 

Теги: #большое_строительство #закарпатье
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