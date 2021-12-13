Экономика

17:28 13.12.2021

Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

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Законопроект о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, но еще обсуждается - Гетманцев

Законопроект №5420 о криминализации товарной контрабанды остается в приоритете, однако относительно него еще ведутся дискуссии, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Я согласен с криминализацией подакцизной контрабанды. Остальное я бы тоже принял, но таможня и правоохранительные органы – это сейчас инструмент, который может быть использован во зло. Экономический эффект может тут сработать на тех, кто сидит на этих схемах. Я бы больше эту часть продискутировал", – сказал он в интервью агентству.

"Он в приоритете, так как это президентский законопроект, но пока мы еще дискутируем", – уточнил Гетманцев.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров. Документ предлагает установить криминальную ответственность за всю товарную контрабанду, но выделить в отдельную статью контрабанду подакцизных товаров и предусмотреть за нее более высокую ответственность.

Ранее ряд бизнес-ассоциаций - Американская торговая палата (AmCham), Ассоциация налогоплательщиков, Федерация работодателей и другие - заявил, что существующая редакция законопроекта может принести бизнесу больше ущерба, нежели пользы, поэтому его следует отправить на повторное первое чтение и доработать с учетом представленных бизнесом и экспертами замечаний.

На необходимости доработки законопроекта настаивала также и Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА). В частности, ЕБА поддерживает установление уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров, однако, по мнению компаний-членов ассоциации, указанный законопроект предлагает установить слишком низкие пороги для привлечения к уголовной ответственности.

Помимо этого, законопроект предлагает ввести норму о недостоверном декларировании товаров. Таким образом, технические ошибки, как то ошибка при внесении некоторых ведомостей в отдельные графы таможенной декларации, может стать основанием для привлечения человека к уголовной ответственности, указала ЕБА.

Теги: #законопроект #гетманцев #криминализация #контрабанда
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