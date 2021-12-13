Экономика

18:09 13.12.2021

Сеть "Сильпо" будет сотрудничать с Агентством внешней торговли Италии

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Сеть "Сильпо" будет сотрудничать с Агентством внешней торговли Италии

Сеть продуктовых супермаркетов "Сильпо", входящая в торгово-промышленную группу (ТПГ) Fozzy Group (Киев) заключила соглашение о сотрудничестве с Агентством внешней торговли Италии (ICE) для продвижения итальянских брендов и товаров, сообщила пресс-служба группы.

Согласно сообщению, стороны будут сотрудничать для популяризации итальянских брендов и товаров, борьбы с явлением "итальянское звучание", повышения осведомленности об итальянской кухне и продуктах.

По данным офиса ICE, Итальянский институт статистики по итогам 2020 года зафиксировал рост импорта итальянских товаров в Украину на 27%, или на EUR208 млн к предыдущему году. В общем объеме импорта итальянских товаров продукты питания составили 12,3%.

Как сообщается на сайте компании, сеть "Сильпо" насчитывает 318 супермаркетов в 60 городах Украины, а также четыре деликатес-маркетами Le Silpo в Киеве, Днепре, Харькове и Одессе.

По итогам января-сентября 2021 года товарооборот "Сильпо" составил 42,1 млрд грн.

ООО "Сильпо-Фуд" создано в начале августа 2016 года.

Согласно информации в Едином госреестре, учредителем ООО является ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Ритейл Капитал" (100%, Киев), конечным бенефициаром выступает Владимир Костельман.

Fozzy Group – один из крупнейших украинских ритейлеров почти с более чем 690 торговыми точками на всей территории страны. Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Била ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Теги: #сильпо #италия #торговля
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