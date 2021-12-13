Экономика

16:27 13.12.2021

Credit Suisse реорганизует структуру и сменит топ-менеджеров

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Credit Suisse Group AG 13 декабря объявил о структурной реорганизации и назначил новых руководителей основных подразделений.

С 2022 года структура Credit Suisse со следующего года будет состоять из четырех основных бизнес-подразделений и четырех региональных подразделений.

Главой сегмента управления состоянием богатых клиентов станет Франческо Деферрари, который также займет временный пост СЕО регионального подразделения, включающего Европу, Ближний Восток и Африку. Кроме того, он войдет в совет директоров группы.

Кристиан Мейснер продолжит руководить инвестиционным подразделением Credit Suisse и возглавит региональные операции в Америке (включает страны североамериканского и южноамериканского континентов).

Азиатско-тихоокеанский регион, включая Китай, возглавит Хельман Ситохан. Андре Хельфенштайн будет руководить швейцарским подразделением и возглавит Swiss Bank. Ульрих Кёрнер продолжит руководить сегментом управления активами.

Внутренним аудитом Credit Suisse будет заниматься непосредственно Марк Ханнэм.

Лайди Хадсон, входящая в совет директоров, покинет Credit Suisse по истечении срока переходного периода, в рамках которого ее обязанности будут распределены в каждом подразделении, отмечается в пресс-релизе.

Credit Suisse также намеревается поменять структуры своих основных дочерних компаний и ввести в советы директоров представителей наблюдательного совета самой группы для обеспечения большей согласованности.

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Интерфакс-Украина
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