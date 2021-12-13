Экономика

16:24 13.12.2021

Производитель электромотоциклов LiveWire Harley-Davidson выйдет на биржу через SPAC

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LiveWire, выпускающее электромотоциклы подразделение Harley-Davidson Inc., выйдет на открытый рынок через слияние со SPAC AEA-Bridges Impact Corp., сообщила пресс-служба Harley-Davidson. Примерная оценка подразделения составляет $1,77 млрд.

Также в рамках сделки LiveWire получит доступ к средствам SPAC, оцениваемым в $400 млн. Еще по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании (PIPE) выделят стратегические партнеры - Harley-Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO. Компания направит эти средства на улучшение продукции и расширение производства.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2022 года. Акции LiveWire будут торговаться на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером "LVW".

Подразделение LiveWire появилось в Harley-Davidson в 2019 году. Кроме электромотоциклов оно также выпускает электровелосипеды для детей STACYC.

Йохен Цайтц, СЕО Harley-Davidson, продолжит руководить LiveWire после выхода на биржу в течение еще двух лет. Harley-Davidson сохранит 74%-ную долю компании, в то время как SPAC AEA-Bridges Impact будет принадлежать 17%.

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Интерфакс-Украина
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