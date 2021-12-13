Экономика

15:22 13.12.2021

Шмыгаль поручил Галущенко проконтролировать своевременность выплаты зарплат шахтерам

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Шмыгаль поручил Галущенко проконтролировать своевременность выплаты зарплат шахтерам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру энергетики Герману Галущенко проконтролировать процесс выполнения участниками рынка своевременных расчетов за отгруженную продукцию, чтобы в ближайшие дни выплатить заработные платы горнякам.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал задание Министру энергетики Герману Галущенко проконтролировать процесс выполнения участниками рынка своевременных расчетов за отгруженную продукцию, чтобы средства были направлены на выплату зарплат горнякам в ближайшие дни", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Отмечается, что для погашения задолженностей по выплате заработной платы шахтерам государственных угледобывающих предприятий будет направлено более 700 млн грн, а также еще около 90 млн грн будут перераспределено из бюджетных программ Министерства энергетики за счет экономии средств.

Кроме того, Шмыгаль поручил министерству энергетики в конце недели подготовить отчет по выполнению директорами шахт распоряжения правительства о направлении на выплаты зарплат шахтерам 80% от реализации продукции.

"Шахтеры не должны месяцами ждать зарплату из-за халатности некоторых руководителей угольных предприятий. Есть все механизмы, чтобы до этого не доходило. Более того, государство своевременно выделяет дополнительно необходимые средства", - подчеркнул премьер.

Теги: #шахтеры #зарплаты
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