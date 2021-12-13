Экономика

11:45 13.12.2021

Минагрополитики инициировало разработку е-кабинета рыболова

2 мин читать
Минагрополитики инициировало разработку е-кабинета рыболова

Министерство аграрной политики и продовольствия начало сотрудничество Федерацией рыболовного спорта для урегулирования вопросов в отрасли спортивной и любительской рыбалки, планируется усовершенствование нормативно-правовой базы и диджитализация сервисов, в том числе создание электронного кабинета рыболова.

О подписании соответствующего документа между сторонами сообщил министр агрополитики Роман Лещенко в Facebook в понедельник.

"В нашей стране не менее 8 млн человек, увлекающихся рыболовным делом. Но для такого количества рыбаков у нас до сих пор нет современного правового регулирования и четкой стратегии развития во взаимодействии с государством, в то время как все они популяризируют свое дело и заинтересованы в развитии водных биоресурсов", - пояснил он.

Он уточнил, что документ о сотрудничестве с Федерацией рыболовного спорта станет толчком к совместной работе над диджитализацией сервисов для рыбаков-спортсменов и любителей.

"Мы приступили к работе над кабинетом рыболова, который заработает для удобства миллионов граждан уже в ближайшее время. И мы найдем решение для того, чтобы рыбаки смогли законным и адекватным способом, на основе оплаты и без ущерба природной среде и водным биоресурсам, производить отлов сверх установленных объемов бесплатного отлова", - подчеркнул Лещенко.

Министр отметил, что в 2022 году в отрасли украинского рыбного хозяйства запланировано проведение реформы аппарата Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства и его территориальных органов, цифровизация сервисов и усовершенствование нормативно-правовой базы.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил смену ведомства, осуществляющего формирование государственной политики в области рыбного хозяйства, с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минприроды) на Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики).

Также Кабмин переименовал Государственное агентство рыбного хозяйства (Госрыбагентство) в Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства во исполнение ранее утвержденной правительством реорганизации ведомства и добавления ему полномочий по реализации политики в области орошения.

Кабмин в ноябре назначил главой Госрыбагентства Артема Рипенко, ранее занимавшего должность заместителя директора Государственного центра занятости.

Теги: #минагрополитики #рыболовство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:11 08.11.2021
Украина полностью обеспечена продовольственной пшеницей – министр

Украина полностью обеспечена продовольственной пшеницей – министр

15:54 26.10.2021
Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

Производство биометана в АПК может усилить энергонезависимость Украины – Минагрополитики

11:09 19.07.2021
Госпродпотребслужба перейдет в управление Минагрополитики в сентябре – ЕБА

Госпродпотребслужба перейдет в управление Минагрополитики в сентябре – ЕБА

19:14 05.07.2021
Участники зернового рынка и Минагрополитики подписали меморандум о взаимопонимании - ЕБА

Участники зернового рынка и Минагрополитики подписали меморандум о взаимопонимании - ЕБА

12:07 02.07.2021
Снятие моратория на продажу земли не повлияло на статистику сделок с ней – министр агрополитики

Снятие моратория на продажу земли не повлияло на статистику сделок с ней – министр агрополитики

14:10 30.06.2021
Введение МНО и снижение НДС на с/х продукцию до 14% уменьшит оборот теневого зерна, сократит "скрутки" и объемы возмещения НДС - министр агрополитики

Введение МНО и снижение НДС на с/х продукцию до 14% уменьшит оборот теневого зерна, сократит "скрутки" и объемы возмещения НДС - министр агрополитики

12:02 30.06.2021
Минагрополитики ищет за рубежом компании по ирригации для реконструкции систем орошения на юге Украины

Минагрополитики ищет за рубежом компании по ирригации для реконструкции систем орошения на юге Украины

15:30 29.06.2021
Horsch открыл представительство в Киевской области с инвестициями EUR5 млн – министр агрополитики

Horsch открыл представительство в Киевской области с инвестициями EUR5 млн – министр агрополитики

09:39 29.06.2021
"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

"Слуга народа" предлагает заслушать министра агрополитики в пятницу в Раде

19:01 08.06.2021
Минагрополитики пролоббирует повышение господдержки агросектора до 1% ВВП – министр Лещенко

Минагрополитики пролоббирует повышение господдержки агросектора до 1% ВВП – министр Лещенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

Минэнерго назначило весь состав набсовета "Укрэнерго"

Стефанчук подписал закон о госбюджете-2022

Инфляция в Украине по итогам ноября снизилась до 10,3% - Госстат

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская "дочка" Сбербанка России сменила название на МР Банк

Беларусь смягчила госрегулирование цен из-за убытков производителей

Глава британского МИД призывает союзников искать альтернативы российскому газу

Зеленский подписал закон о госбюджете-2022

Цены на нефть растут и завершают неделю максимальным подъемом с августа, Brent - $75,13 за баррель

НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

Группа компаний "Эпицентр" выставила на продажу 1,68 га земли в Киеве за 69,3 млн грн

Рада на следующей неделе рассмотрит законопроекты об обязательных пенсионных накоплениях, усилении НКЦБФР и финуслугах - Гетманцев

Аппетит к покупке бизнеса в Украине снизился за последний год – исследование

Минэнерго назначило весь состав набсовета "Укрэнерго"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА