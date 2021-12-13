Минагрополитики инициировало разработку е-кабинета рыболова

Министерство аграрной политики и продовольствия начало сотрудничество Федерацией рыболовного спорта для урегулирования вопросов в отрасли спортивной и любительской рыбалки, планируется усовершенствование нормативно-правовой базы и диджитализация сервисов, в том числе создание электронного кабинета рыболова.

О подписании соответствующего документа между сторонами сообщил министр агрополитики Роман Лещенко в Facebook в понедельник.

"В нашей стране не менее 8 млн человек, увлекающихся рыболовным делом. Но для такого количества рыбаков у нас до сих пор нет современного правового регулирования и четкой стратегии развития во взаимодействии с государством, в то время как все они популяризируют свое дело и заинтересованы в развитии водных биоресурсов", - пояснил он.

Он уточнил, что документ о сотрудничестве с Федерацией рыболовного спорта станет толчком к совместной работе над диджитализацией сервисов для рыбаков-спортсменов и любителей.

"Мы приступили к работе над кабинетом рыболова, который заработает для удобства миллионов граждан уже в ближайшее время. И мы найдем решение для того, чтобы рыбаки смогли законным и адекватным способом, на основе оплаты и без ущерба природной среде и водным биоресурсам, производить отлов сверх установленных объемов бесплатного отлова", - подчеркнул Лещенко.

Министр отметил, что в 2022 году в отрасли украинского рыбного хозяйства запланировано проведение реформы аппарата Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства и его территориальных органов, цифровизация сервисов и усовершенствование нормативно-правовой базы.

Как сообщалось, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил смену ведомства, осуществляющего формирование государственной политики в области рыбного хозяйства, с Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов (Минприроды) на Министерство аграрной политики и продовольствия (Минагрополитики).

Также Кабмин переименовал Государственное агентство рыбного хозяйства (Госрыбагентство) в Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства во исполнение ранее утвержденной правительством реорганизации ведомства и добавления ему полномочий по реализации политики в области орошения.

Кабмин в ноябре назначил главой Госрыбагентства Артема Рипенко, ранее занимавшего должность заместителя директора Государственного центра занятости.