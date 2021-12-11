Глава британского МИД призывает союзников искать альтернативы российскому газу

Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

По словам министра, слова которой приводит в субботу Associated Press, она планирует работать с партнерами, "чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа".

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", - добавила Трасс.

В Ливерпуле на этих выходных проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет вызывающее беспокойство Запада присутствие российских войск близ Украины.