Экономика

12:12 11.12.2021

Глава британского МИД призывает союзников искать альтернативы российскому газу

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Глава британского МИД призывает союзников искать альтернативы российскому газу

Великобритания и ее союзники должны работать над поиском альтернатив поставкам газа из России, заявила глава британского МИД Лиз Трасс.

По словам министра, слова которой приводит в субботу Associated Press, она планирует работать с партнерами, "чтобы убедиться, что у свободных демократических стран есть возможность получить альтернативу российским поставкам газа".

"Страны свободного мира принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование. Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии. Мы не можем вновь повторить эту ошибку", - добавила Трасс.

В Ливерпуле на этих выходных проходят переговоры глав МИД стран G7. Одной из главных тем, как ожидается, будет вызывающее беспокойство Запада присутствие российских войск близ Украины.

Теги: #великобритания #газ #россия
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