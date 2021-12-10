Экономика

19:16 10.12.2021

НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

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НБУ и МВФ начнут обсуждение новой совместной программы после текущей stand by – глава НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) и Международный валютный фонд (МВФ) в следующем году начнут обсуждение новой совместной программы после завершения текущей программы stand-by в 2022 году, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. 

"Мы не обсуждаем продление текущей программы с МВФ. Мы переключимся на обсуждение предстоящей программы", – сказал он в эфире Bloomberg TV в пятницу.

Шевченко подчеркнул, что сохранение сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, не только с точки зрения получения финансовой помощи, но и с точки зрения доверия международных инвесторов и кредиторов.

Как сообщалось, МВФ в июне 2020 года утвердил для Киева программу stand by общим объемом около $5 млрд, сразу выделив первый транш финансирования в объеме $2,1 млрд. Было намечено четыре пересмотра выполнения условий программы для выделения остальных четырех траншей.

Однако оговоренный график был нарушен, а финансирование долгое время приостановлено из-за невыполнения Украиной ряда обязательств. Лишь в ноябре 2021 года МВФ предоставил Украине второй транш в размере SDR500 млн в эквиваленте $699 млн и решил продлить действие программы до июня 2022 года.

Теги: #нбу #транш #украина #мвф
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