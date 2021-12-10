"Эпицентр К" выставил на продажу 1,68 га земли в Киеве за 69,3 млн грн

ООО "Эпицентр К" (Киев) выставил на продажу на онлайн-аукционе Openmarket земельный участок площадью 1,68 га по ул. Богатырской, 30-б в Киеве за 69,3 млн грн.

"Земельный участок в Оболонском районе столицы был приобретен много лет назад и сегодня находится рядом с действующим ТЦ "Эпицентр" на ул. Полярная, 20-д. Поскольку сегодня строительство нового ТЦ рядом с нашим крупнейшим "Эпицентром" является нецелесообразным, компания решила выставить этот объект на продажу", - цитируется в пресс-релизе заместитель генерального директора, директор по розничной торговле "Эпицентр К" Владимир Гончаров.

Как говорится на сайте СЕТАМ, целевое назначение земельного участка – строительство, эксплуатация и обслуживание торгового центра. Расстояние от участка до Вышгорода – 4,8 км, ст. м. "Героев Днепра" – 4,6 км.

Аукцион состоится 21 декабря.

ООО "Эпицентр К" создано в 2003 году, открыло свой первый гипермаркет в Киеве в декабре того же года. По состоянию на июнь 2021 года сеть насчитывает 65 ТЦ "Эпицентр" и 10 гипермаркетов "Новая линия" в Украине.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, участниками ООО "Эпицентр К" являются Александр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) и Татьяна Суржик (0,73%).

Уставный капитал ООО "Эпицентр К" составляет 158,6 млн грн.