Экономика

13:54 10.12.2021

Рада на следующей неделе рассмотрит законопроекты об обязательных пенсионных накоплениях, усилении НКЦБФР и финуслугах - Гетманцев

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Рада на следующей неделе рассмотрит законопроекты об обязательных пенсионных накоплениях, усилении НКЦБФР и финуслугах - Гетманцев

Верховная Рада на следующей неделе намерена рассмотреть ряд важных экономических и финансовых законопроектов, в том числе – указанный в меморандуме с Международным валютным фондом законопроект №5865 об усилении полномочий Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), а также законопроекты о финансовых услугах и финансовых компаниях (№ 5065), о кредитных союзах (№5125).

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Помимо этого, парламент намерен в первом чтении рассмотреть доработанный законопроект №2683 о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы, который предусматривает уплату обязательных накопительных взносов с 2023 года.

По словам главы комитета, Верховная Рада планирует в первом чтении рассмотреть законопроекты №5688 и №5689, устанавливающие налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков, а также во втором чтении – законопроект с поправками в Налоговый кодекс о налогообложении азартных игр и лотерей №2713-д.

Теги: #планы #гетманцев #рада
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