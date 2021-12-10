Экономика

12:23 10.12.2021

Украине необходимо иметь собственное производство битума - основатель группы компаний "Автострада"

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Украине необходимо иметь собственное производство битума - основатель группы компаний "Автострада"

Основатель ГК "Автострада" Максим Шкиль заявил, что группа компаний в настоящее время не ощущает дефицит битума, однако, по его мнению, стране необходимо иметь его собственное производство.

"Мы в компании не ощущаем дефицита. У нас всегда есть запасы на 5-10 дней, которые находятся на территории Украины. Но в целом для того, чтобы диверсифицироваться полностью, нам в стране стоит сделать несколько вещей. Стратегически – нужно иметь собственное производство битума, так же, как и производство качественных нефтепродуктов. Украина не может этого не иметь", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Максим Шкиль отметил, что для этого должна быть соответствующая политика государства.

"Если взять сегодня, ситуативно, у нас должны быть мощности перевалки нефтепродуктов в портах. Не экспорта чего-то, а приемки. В этом вопросе, я думаю, нужно усиливаться, чтобы украинские порты могли обеспечить рынок Украины", - считает он.

Теги: #битум #автострада
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