Киев утвердил бюджет-2022 с доходами в 69 млрд грн

Киевский городской совет одобрил бюджет столицы на 2022 год с запланированными доходами в размере 69 млрд грн, что на 14% больше, чем в прошлом году.

За соответствующий проект бюджета в четверг проголосовали 108 депутатов.

Как сообщила пресс-служба КГГА, доходы столицы запланированы в сумме 69 млрд грн, из них 8,9 млрд грн – субвенция и дотация из государственного бюджета. При этом доходы общего фонда бюджета запланированы в сумме 62,5 млрд грн, что на 2,3 млрд грн больше, чем в прошлом году. Ожидаемые доходы специального фонда составляют 6,5 млрд грн.

"Основные источники финансирования в 2022 году: налог на прибыль физлиц – 30,6 млрд грн, единый налог – 9 млрд грн, налог на имущество – 7,2 млрд грн, налог на прибыль предприятий – 5,8 млрд грн", – сообщил директор департамента финансов КГГА Владимир Репик.

Согласно документу, расходы составляют 67 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 49 млрд грн, специального – 18 млрд грн.

На развитие образования в столице в бюджете на 2022 год предусмотрено 26,4 млрд грн, что составляет 39% расходов бюджета. На транспорт, дорожное хозяйство и связь направят 12,9 млрд грн.

Финансирование жилищно-коммунального хозяйства и охраны здоровья составят по 8% расходов бюджета (5,7 млрд грн и 5,9 млрд грн соответственно). На отрасль культуры и искусства предусмотрено 1,5 млрд грн, на физическую культуру и спорт – 1,4 млрд грн.

"Следующий год будет непростым. Нам нужно будет продолжать борьбу с коронавирусом, а также воплощать запланированные изменения. Мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, строительство и реконструкцию детсадов и школ, больниц, обустройство киевских парков и скверов", – прокомментировал принятие бюджета мэр Киева Виталий Кличко, которого цитирует пресс-служба.