Экономика

16:00 09.12.2021

Возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции – НБУ

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Возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции – НБУ

Возможная военная агрессия России снижает цену украинских активов и увеличивает риски инфляции, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Сергей Николайчук.

"Сегодняшнее решение (по учетной ставке – ИФ) учитывало ряд проинфляционных рисков и на первом месте мы выделяли усиление геополитических рисков, связанных с возможной военной агрессией со стороны РФ. К сожалению, именно из-за этого фактора мы видели снижение цен на украинские активы, дополнительное давление на валютном рынке, что конечно не способствовало снижению инфляции", – сказал он в ходе пресс-брифинга в четверг.

По его словам, регулятор уже видит на валютном рынке определенные признаки стабилизации и ожидает возвращение к показателям, которые сохранялись до эскалации конфликта.

Он добавил, что украинский бизнес уже привык жить в таких условиях, поэтому существенная отсрочка каких-либо инвестиционных решений маловероятна.

Теги: #учетная_ставка #нбу #николайчук_нбу #инфляция
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