Экономика

19:01 08.12.2021

Тариф на газ для населения в следующем году должен быть коммерческим – экс-глава "Нафтогаза"

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Тариф на газ для населения в следующем году должен быть коммерческим – экс-глава "Нафтогаза"

Тариф на газ для населения в следующем году должен отвечать коммерческой цене газа, что будет означать его повышение, считает экс-глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"Тариф для населения установлен этой весной как годовой тариф, и тогда он отвечал коммерческим ценам. Как по мне, в следующем году его опять-таки надо делать коммерческим, исходя из прогнозов на ближайший год или два. Это будет означать повышение в сравнении с текущим тарифом. Между прочим, это именно то, на что власть согласились в последнем меморандуме с МВФ", – сказал он во время форума "Стойкость Украины перед кризисами: взгляд в будущее", организованном Центром экономической стратегии в среду.

Вместе с тем Коболев отметил, что "надо говорить не о тарифе, а том, каким образом нивелировать влияние этого тарифа на социально уязвимый сегмент населения".

По его словам, "Нафтогаз" должен располагать необходимыми средствами, чтобы государство могло продолжать "успешно внедренный механизм денежных субсидий".

"Вопрос будут ли деньги для этих субсидий, поскольку их источником в газе был "Нафтогаз". Дополнительные доходы, которые он получал от потребителей, способных оплачивать тарифы, перенаправлялись через бюджетный механизм на субсидии тем, кто не может их оплачивать. Но если в процессе этого перенаправления тратить еще, допустим, $100 млн, которые были потеряны на банальном воровстве газа, то тогда этих денег не останется", – пояснил экс-руководитель компании.

При этом он обратил внимание, что отбор газа у НАК коммерческими компаниями должен быть поставлен под строгий контроль, назвав "аномально большим" объем отбора со стороны поставщиков группы Дмитрия Фирташа.

Теги: #энергетика #нефтегаз
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