Новый глава "Оператора рынка" Гавва вступил в должность

Исполняющий обязанности главы госпредприятия "Оператор рынка" Александр Гавва вступил в должность и представлен коллективу, сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.

"Есть большие планы, глобальные с точки зрения синхронизации украинской энергосистемы ENTSO-E, интеграции рынков. Мы хотим реализовывать на базе предприятия современные цифровые проекты в энергетике", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

В свою очередь новый глава "Оператора рынка" отметил, что компания планирует выступать в качестве центра сбора и обработки данных в энергетической сфере.

В среднесрочной перспективе планируется провести корпоратизацию госпредприятия, "которая откроет много новых возможностей перед ГП – новую политику собственности и корпоративного управления, дальнейшее устойчивое развитие компании в интересах государства, интеграцию с европейским рынком электрической энергии".

Как сообщалось, Кабинет министров распоряжениями от 2 декабря отменил прошлогоднее решение о возложении обязанностей директора "Оператор рынка" на Романа Сутченко, который возглавлял предприятие с октября 2020 года, согласовал назначение Александра Гаввы на должность главы госпредприятия и досрочно приостановил его полномочия в наблюдательном совете ЧАО "Укргидроэнерго".

"Оператор рынка", созданное в 2019 году на базе ГП "Энергорынок", отвечает за организацию купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР).