Банкиры ожидают от НБУ повышение ставки до 9%

Национальный банк Украины (НБУ) 9 декабря повысит учетную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) – до 9% годовых, прогнозирует большинство опрошенных агентством "Интерфакс-Украина" банкиров.

"Мы считаем, что по итогу заседания КМП НБУ 9 декабря учетная ставка может быть повышена на 0,5 п.п., до 9%. Мы можем наблюдать усиление проинфляционных рисков. Возрастает вероятность, что цены на сырье (нефть, газ, зерновые) на мировых рынках останутся высокими на более долгий срок, чем ожидалось ранее", – сообщил агентству директор департамента казначейских-инвестиционных услуг Укрэксимбанка Антон Болдырев.

По его словам, мировые цены на продукты питания удерживаются на десятилетнем максимуме (+27,3% г/г в ноябре согласно данным ФАО) и ввиду роста глобального спроса на продовольствие могут сохраняться на высоких уровнях до поступления новых урожаев, а сложившиеся ожидания по стоимости энергоносителей находятся на повышенном уровне в течение 2022 года.

Кроме того, прогнозируемые карантинные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в мире, в частности от новых штаммов коронавируса, могут усугублять кризис в глобальной логистике, подпитывая инфляцию.

Болдырев указал, что также существует риск существенного оттока иностранного капитала из Украины в условиях усиления глобальной неопределенности и возможного ускоренного свертывания стимулирующей политики мировыми центральными банками из-за высокой инфляции и рисков дальнейшего усиления.

"Следует также отметить некоторое ослабление гривни за последние недели на ~4,8%, предварительное укрепление которой было весомым дезинфляционным фактором. Однако сейчас есть вероятность, что высокие цены будут сохраняться более длительное время. Например, НБУ в последнем прогнозе на 2022 год повысил цены на нефть, пшеницу, газ", – констатировал эксперт.

Начальник управления казначейства Мегабанка Андрей Олейник также считает, что НБУ, вероятно, может повысить учетную ставку на 0,5 п.п.

"НБУ не сдерживал агрессивно укрепление гривни (с января до начала ноября текущего года), тем самым (в том числе) он боролся с инфляцией. Соответственно, текущий рост курса доллара к гривне (с 9-10 ноября) может также подтолкнуть к повышению ставки", – пояснил он.

Олейник добавил, что сейчас в США и Европе темпы роста инфляции и инфляционные ожидания находятся на рекордных уровнях за десятилетия, а это в свою очередь затрагивает всю мировую экономику.

По его словам, несмотря на то что представители центробанков США и Европы говорят, что рост инфляции является временным, можно заметить, что риторика меняется, и инфляция может остаться на высоких уровнях более продолжительное время.

"Соответственно, это приводит к ожиданиям более высокого роста ставок. В развивающихся странах (в том числе и в Украине) этот процесс уже начался из-за мировой инфляции", – пояснил эксперт.

Его мнение разделяет аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук, который отмечает, что хотя предполагается замедление инфляции в ноябре, инфляционные риски на следующий год усилились.

"Со времени октябрьского решения НБУ существенно ослабла гривня, ускорилась инфляция за рубежом и продолжают расти цены производителей. Все это будет сдерживать приближение инфляции к цели в 5%", – указал банкир.

Он отметил, что при этом ключевая ставка находится около нейтрального уровня и медленно переносится на рыночные ставки из-за избыточной ликвидности.

"Для возвращения инфляции к цели в следующем году НБУ все-таки придется усиливать монетарные условия, и, вероятно, повышение ставки будет не последним", – прогнозирует Хведчук.

Аналогичное мнение высказал глава правления Юнекс Банка Иван Свитек, который также ожидает повышения учетной ставки 9 декабря до 9%.

"В основе этого прогноза лежит более высокий, чем ожидал Национальный банк, уровень инфляции по итогам октября. А также общемировой тренд на ужесточение монетарной политики центробанками по всему миру. Но подчеркну, что и решение сохранить ставку на текущем уровне не будет для меня удивительным", – пояснил он.

По словам банкира, результаты последнего в этом году заседания монетарного комитета НБУ предсказать крайне сложно, так как в пользу повышения ставки на 0,5 п.п. говорит, к примеру, радикальная смена риторики большинства центробанков крупнейших экономик планеты, а с другой стороны, темпы роста ВВП по итогам года окажутся существенно ниже первоначальных прогнозов, в том числе и самого НБУ.

"С точки зрения поддержки темпов экономического роста повышения ставки может показаться многим членам комитета чрезмерной мерой", – добавил банкир.

Главный экономист Креди Агриколь Банка Александр Печерицын разделяет его прогноз о повышении ставки на 0,5 п.п., за счет того, что риск инфляционного давления остается высоким, учитывая недавнее увеличение глобальных цен на энергоресурсы, а также из-за сохранения цен на продукты на высоком уровне на международных рынках.

Он указал, что недавняя девальвация гривни также повлекла за собой дополнительное давление на цены на импортные товары на внутреннем рынке.

Кроме того, несмотря на небольшое снижение в октябре, годовая инфляция оставалась выше прогнозной траектории Национального банка, указал банкир.

"Поэтому дополнительное повышение учетной ставки может дать дополнительный толчок для приведения инфляции к цели, особенно когда Национальный банк не изменил своих прогнозов снижения инфляции к цели уже в конце 2022 года", – пояснил Печерицын.

В свою очередь, директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБа Антон Стадник допускает увеличение учетной ставки НБУ в диапазоне 0,5-1 п.п., с большей вероятностью роста до 9,5% годовых.

Он отметил, что изменение учетной ставки НБУ приведет к изменению стоимости краткосрочных ресурсов и в перспективе долгосрочных, потому в первую очередь рост учетной ставки отразится на динамике гривневых ставок на межбанковском кредитном рынке, а изменение межбанковских процентных ставок в свою очередь приведет к росту индекса межбанковских ставок овернайт UONIAВ.

Рост процентной ставки также может отразиться и на доходности ОВГЗ как на первичном, так и на вторичном рынках, добавил эксперт.

Вместе с тем начальник управления сделок на фондовом рынке ОТП Банк Андрей Шпилевский ожидает сохранения учетной ставки НБУ на текущем уровне за счет небольшого замедления инфляции в октябре.

В то же время он добавил, что за счет ослабления гривни за последние несколько недель, вероятность повышения ставки все же существует.