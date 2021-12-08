Экономика

12:58 08.12.2021

Украина в 2021/22МГ может свободно экспортировать до 140 тыс. тонн ржи

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Украина в 2021/22МГ может свободно экспортировать до 140 тыс. тонн ржи

Украина в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) собрала 600 тыс. тонн ржи, что позволяет ей с учетом внутреннего потребления в 460 тыс. тонн экспортировать за сезон до 140 тыс. тонн данной культуры без рисков для продовольственной безопасности, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

"Ржи произведено в этом МГ 600 тыс. тонн, это одна из самых массовых культур за последний период. При том, что ее внутреннее потребление составляет 460 тыс. тонн, то у нас действительно есть возможность экспортировать, минимум, 100 тыс. тонн. Потому каких-то рисков при максимальном объеме экспорта в 130-140 тыс. тонн нет, согласно балансу спроса и предложения этой культуры", - пояснил замминистра.

По его данным, в нынешнем МГ наблюдается восстановление производства ржи по сравнению с предыдущими годами, когда Украина импортировала данную с/х культуру. Замминистра уточнил, что тренд на восстановление ее производства сохранится и в будущем, выращивание ржи будет, как минимум, сохраняться на нынешнем уровне с дальнейшими предпосылками к постепенному росту ее производства.

"В настоящее время посевы ржи в большинстве случаев находятся в удовлетворительном состоянии. Все будет зависть от того, как она перезимует, но есть положительный баланс спроса и предложения в этом году плюс экспорт, и, ожидаем, что эта тенденция сохранится", - подитожил Высоцкий.

Как сообщалось, Украина с начала 2021/2022 МГ и по состоянию на 6 декабря экспортировала 26,08 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 16,9% выше показателей на аналогичную дату предыдущего МГ.

На указанную дату также экспортировано 82,9 тыс. тонн ржи, что в 49 раз превышает показатель минувшего МГ.

По данным Alfa Smart Trading, зернотрейдингового отделения производителя средств защиты растений Alfa Smart Agro (Белая Церковь Киевской обл.), компания за июль-сентябрь 2020/2021 МГ экспортировала в Турцию 10,34 тыс. тонн ржи, что составило 26% от общего экспорта данной культуры на тот момент.

Она уточнила, что Турция в этом МГ начала импортировать украинскую рожь после 12-летнего перерыва.

Теги: #экспорт #рожь
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