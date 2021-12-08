Украина по итогам года выйдет на нейтральный баланс производства гречки

Украина по итогам 2021 года достигнет нейтрального баланса по производству гречки при показателях ее экспорта в 10 тыс. тонн и импорта в 15-20 тыс. тонн, стабильного производства этой культуры Министерство аграрной политики и продовольствия планирует достичь путем роста ежегодно выделяемых объемов господдержки производителям гречки с 50 млн грн до минимум 100 млн грн.

Об этом рассказал первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах конференции "Ведение агробизнеса в Украине".

"Считаем, что нужно инициировать возвращение, хотя бы, до изначально предусмотренных 100 млн грн, чтобы господдержка составляла в районе 3 тыс. грн на 1 га гречихи, это бы позволило нам иметь стабильное производство этой культуры. В этом году мы видим, что вышли уже почти в нейтральный баланс – у нас планируется около 10 тыс. тонн экспорта и 15-20 тыс. тонн импорта. Это приблизительно нейтральный баланс по производству, и его нужно сохранять, а в перспективе наращивать экспорт", - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что первоначально на госпрограмму поддержки производителей гречки путем безвозвратной бюджетной субсидии планировалось выделение не менее 100 млн грн на 2021 год, но по результатам рассмотрения в аграрном комитете ее размер был снижен до 50 млн грн.

"Логика действий следующая: в январе 2022 года будет пленарная неделя, мы снова будем подавать обработанные с профильными ассоциациями предложения от Министерства агрополитики, в том числе от производителей гречки, в аграрный Комитет, и там будет приниматься окончательное решение (об объемах господдержки на следующий год - ИФ)", - поделился планами Минагрополитики Высоцкий.

Как сообщалось, Минагрополитики на текущей неделе распределило 50 млн грн господдержки между производителями гречки. Всего ведомство получило 655 заявок от аграриев на выплату безвозвратной бюджетной субсидии на общую сумму 164,6 млн грн за обрабатываемые ими в 2021 году 32,9 тыс. га посевов гречихи.

По данным министерства, бюджет программы поддержки ограничен 50 млн грн, поэтому ведомство решило пропорционально распределить господдержку между всеми заявителями. Таким образом, каждый агропроизводитель получит 30% от запрошенной им субсидии, а в денежном эквиваленте ее сумма на один гектар будет составлять 1,5 тыс. грн.

Программа господдержки для производителей гречки, впервые запущенная в 2021 году, предусматривает выделение до 5 тыс. грн/га выращиваемой культуры, но не более 300 га для одного получателя.

Кабинет министров Украины в апреле этого года расширил порядок финансовой поддержки сельхозпроизводителей шестью новыми госпрограммами суммарным объемом 500 млн грн, в числе которых - направления, стимулирующие производство гречихи и картофеля.

На господдержку страхования с/х продукции в 2021 году выделено 50 млн грн, на возмещение потерь от пострадавших в 2020 году посевов (всего 357,8 тыс. га) - 240 млн грн; на господдержку обрабатывающих мелиорированную землю с/х производителей - 50 млн грн; на господдержку производителей органической продукции - 50 млн грн; на господдержку производителей картофеля (до трети которого ежегодно теряется из-за отсутствия картофелехранилищ) - 60 млн грн; на бюджетные субсидии производителям гречихи – 50 млн грн.