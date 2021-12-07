Экономика

16:13 07.12.2021

Средства от приватизации завода "Большевик" поступили в государственный бюджет – глава ФГИ

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Средства от приватизации завода "Большевик" поступили в государственный бюджет – глава ФГИ

Средства от приватизации АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, ранее – завод "Большевик") в размере 1,42 млрд грн поступили в государственный бюджет, сообщил глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко в Facebook во вторник.

При этом он уточнил, что покупатель также погасит долги госпредприятия, составляющие более 500 млн грн.

"Результат команды Фонда за 2020-2021 гг – 8,1 млрд грн. Это больше, чем за семь предыдущих лет", – отметил глава ФГИ.

Как сообщалось, АО "ПКМЗ" на приватизационном аукционе приобрел консорциум инвесторов, среди которых – собственник A Development Алексей Баранов и компания UDP под управлением Андрея Иванова. Победителем на торгах стало ООО "Дженерал Коммерс" с предложением 1,429 млрд грн.

Стартовая цена АО "ПКМЗ" была установлена на уровне 1,39 млрд грн. Согласно приватизационным условиям, новый владелец должен погасить задолженности ПКМЗ перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн), выполнить действующий коллективный договор и не допустить увольнения работников в течение определенного срока.

Помимо этого, покупателю необходимо инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть существующего потенциала производства на площадке в Киеве или Жашкове (Черкасская обл.), или на других производственных мощностях в Украине.

 

Теги: #фги #сенниченко #большевик
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