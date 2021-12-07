Повышение цен на первичном рынке жилья привело к падению спроса более чем на 30% - АСНУ

До конца года в крупнейших украинских городах сокращение спроса на первичном рынке жилья составит более 30%, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Андрей Пита.

“С 2020-го и на протяжении 2021 года стоимость жилья в новостройках в крупнейших городах Украины выросла в среднем на 35-40%. За это же время количество сделок также увеличилось в среднем на 25-30%. Однако слишком быстрые процессы на рынке привели к фактическому "истощению" платежеспособного спроса", - отметил специалист.

По данным Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины, по итогам ноября по сравнению с августом количество сделок на первичном рынке Киева уже сократилось в среднем на 35%, в Днепре снижение активности инвесторов составляет около 30%, в Одессе, Харькове и Львове снижение количества сделок зафиксировано на уровне 25-27%.

Эксперт считает, что стремительному росту стоимости жилья способствовало сокращение объемов строительства, безальтернативность первичного рынка для сохранения состояния граждан, снижение пандемических ограничений, что положительно сказывалось на экономике страны в целом.

"С 2020 года и в течение трех кварталов 2021 года спрос на 10-15% превышал предложение, что позволило застройщикам увеличивать цены. Однако с сентября 2021 началось постепенное снижение активности покупателей. В настоящее время предложение уже на 20% больше спроса, что стало главным фактором для стабилизации цен", - отметил эксперт.

По его прогнозу, к концу 2021 года ситуация на первичном рынке Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова коренным образом не изменится, соответственно стоимость квадратного метра будет стабильной. Однако, по его данным, в крупнейших областных центрах Украины до конца года в 80% возводимых ЖК будут введены системы скидок в размере от 5% до 15%.

"До конца года реальные покупатели смогут приобрести квартиры, воспользовавшись акционными предложениями и скидками от девелоперов. В то же время, такие поощрительные акции вряд ли будут слишком эффективными и не приведут к резкому увеличению покупателей”, - сообщил глава АФНУ.

На вторичном рынке жилья до конца 2021 года в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове возможны незначительные ценовые колебания в пределах 1%, что, как говорит Юрий Пита, является самым большим свидетельством стабилизации цен. По данным АФНУ, именно в пятерке крупнейших региональных центров сконцентрировано до 60% всего имеющегося спроса.

В других областных центрах, как считает специалист, а также в большинстве районных центров к концу текущего года цены на вторичном рынке жилья могут несколько снизиться – в среднем на 3-5%.

Он пояснил это тем, что в крупных городах падение спроса немного меньше, чем в региональных. За последние два месяца в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове спрос на вторичном рынке сократился в среднем на 17-20%. А в остальных областных и региональных городах в среднем на 30-35%.

"Именно уменьшение количества покупателей заставляет собственников жилья несколько снижать цену. Однако следует акцентировать, что такие процессы вполне естественны, ведь более 60% потенциальных покупателей концентрируют свое внимание на поиске жилья в наиболее экономически и инфраструктурно развитых городах, где уровень жизни намного выше, чем в большинстве областных центров", - отметил эксперт.

По его мнению, ход пандемии, экономическая неопределенность на фоне роста коммунальных тарифов и инфляции лишь усугубляют отток покупателей из небольших населенных пунктов. Но, как отметил Юрий Пита, стремительное падение цен маловероятно не только до конца 2021 года, но и в течение 2022 года.

"В течение 2021 года даже в небольших городах цены на вторичном рынке жилья выросли, по меньшей мере, на 5-7%. Вполне естественно, что сокращение спроса является основным фактором для понижения стоимости выставленных на продажу квартир. Однако такое снижение не будет происходить скачками. Речь идет о достаточно медленном и прогнозируемом процессе. Цены будут "искать" своего покупателя. По всей вероятности, что в ближайшие шесть-семь месяцев они могут снизиться на эти же 5-7%. То есть, в первой половине 2022 года стоимость квартир будет сопоставимой со стоимостью жилья в начале 2021 года”, - отметил он.

Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины – ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами является более 2 тыс. профессиональных риелторов. Отделения открыты практически во всех областях страны