Экономика

18:29 06.12.2021

Более 133 тыс. украинцев воспользовались правом на получение налоговой скидки за 2020 год

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Более 133 тыс. украинцев воспользовались правом на получение налоговой скидки за 2020 год

Более 133 тыс. граждан по состоянию на 1 декабря заявили свои права на получение налоговой скидки, они заявили права на возвращение им из госбюджета 399,6 млн грн за уплаченные в 2020 году налоги, сообщила Государственная налоговая служба.

Как указано ведомство на сайте в понедельник, в среднем один гражданин заявил право на возмещение 3 тыс. грн уплаченного налога на доходы физлиц, тогда как в 2020-м году эта сумма составляла 2,6 тыс. грн.

В целом в 2020 году 150 тыс. граждан заполнили декларации об имущественном положении и доходах за 2019 год, чтобы получить налоговую скидку на общую сумму 389,2 млн грн.

Как напомнила налоговая, для получения налоговой скидки граждане имеют права до конца 2021 года подать налоговую декларацию о доходах за 2020 год. Налоговую скидку могут получить физлица, которые не являются субъектами хозяйствования.

Теги: #налоговая #скидка
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