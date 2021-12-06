Экономика

16:44 06.12.2021

Местные власти медленно используют субвенцию на образование, ее остаток превышает 6,8 млрд грн - Минфин

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Местные власти медленно используют субвенцию на образование, ее остаток превышает 6,8 млрд грн - Минфин

Местные органы власти медленно принимают решение об использовании субвенции на образование, к началу ноября остаток этой субвенции на счетах местных бюджетов превысил 6,8 млрд грн, сообщило Министерство финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

"На счетах местных бюджетов (на 1 ноября - ИФ) аккумулировано 6,809 млрд грн неиспользованных остатков средств образовательной субвенции (+1,487 млрд грн до 1 января 2021 года)", – указало министерство в понедельник на сайте.

"Одной из причин накопления остатков образовательной субвенции является медленное принятие решений местными органами власти об использовании этих средств на нужды заведений образования как на обновление материально-технической базы заведений образования, так и на выплату зарплаты педагогическим работникам", – добавил Минфин.

По его данным, в областных бюджетах и бюджете Киева остатки составляют 1,2 млрд грн, в бюджетах местных территориальных громад - 2,5 млрд грн, в бюджетах сельских и поселковых советов - 3,07 млрд грн.

Теги: #субвенции #школы
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