Зеленский внес в Раду законопроекты по экономическому паспорту украинца

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов об экономическом паспорте.

Карточки законопроектов обнародованы в понедельник на сайте парламента.

Всего президент зарегистрировал четыре законопроекта: №6394 "Об экономическом паспорте", №6395 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта", №6396 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению средств Фонда будущих поколений" и №6397 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины об ответственности за нарушение интересов участников Фонда будущих поколений".

Тексты законопроектов пока не обнародованы.

Как сообщалось, ранее Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца"– счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты использования недр и которые можно будет использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия. По словам советника президента Олега Устенко, его получат дети, рожденные с 2019 года.

В обновленном законопроекте о госбюджете на 2022 год ожидается, что поступления от рентной платы составят более 71 млрд грн.

По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 года в Украине родилось 707,66 тыс. человек.