Курортные гостиницы в украинских Карпатах ожидают полной загрузки на новогодний период

Украинские гостиницы в Карпатах ожидают полной загрузки на новогодний период, по состоянию на середину ноября забронированы до 50% номеров, сообщили гостиничные операторы.

"Новогодний период нельзя брать за основу в прогнозировании динамики бронирований. Новый год – это традиционное время путешествий. В Новый год заняты все курорты Украины (Буковель, Драгобрат, Трускавец и т.д.). Новогодние праздники люди планируют заранее, поэтому уже сложно найти свободные номера", – рассказал "Интерфакс-Украина" исполнительный директор компании Ribas Hotels Group Андрей Маренчук.

По его словам, глубина бронирования соответствует показателям прошлого года, однако количество гарантированных бронирований сократилось.

"Появился запрос от гостей на бесплатную отмену бронирований. Это связано с ковидными ограничениями, политической ситуацией и невозможностью планирования", – отметил он.

Как сообщил отельный оператор Reikartz Hotel Group, клиенты постепенно возвращаются к долгосрочному планированию отдыха: по состоянию на середину ноября, загрузка курортных отелей на новогодне-рождественский период составляет более 50%. При этом срок бронирования составляет в среднем пять дней и более.

"В украинских Карпатах бронируются на пять и более дней. Часто такая поездка рассматривается гостями как полноценный зимний отпуск. Отели для отдыха вблизи крупных городов более насыщены бронированиями на 3-4 суток", – сообщила руководитель курортного отдела Reikartz Hotels & Resorts Кристина Кагуй.

В то время как гостиницы на западе Украины показывают высокие показатели загрузки, для отелей Причерноморья наступает сложный период, считает президент Ассоциации отелей и курортов Украины (UHRA) Ирина Седлецкая.

"Мы входим в низкий сезон, и для отелей Причерноморья наступает сложный период: мы прогнозируем в среднем 25-30% загрузки на следующие три месяца, и только за счет делового туриста. В это время гостиницы западной Украины постепенно восстанавливаются за счет новогодних праздников и сезона зимнего отдыха", – рассказала она агентству.

Как сообщили гостиничные операторы, цены на проживание в отелях несколько вырастут, исходя из повышения тарифов на коммунальные услуги. По данным Reikartz Hotel Group, рост цен на новогодний период в среднем составил 10%.

Как сообщалось, владельцев отелей на горнолыжных курортах Украины будут штрафовать за отсутствие у туристов документов, подтверждающих COVID-статус (сертификат о вакцинации, негативные ПЦР-тесты или справка о выздоровлении).

Ранее в ноябре UHRA сообщила о 100%-й вакцинации сотрудников большинства категоризованных отелей в Украине.