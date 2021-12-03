Днепропетровская область одобрила бюджет на следующий год в размере 11,2 млрд грн

В Днепропетровском областном совете был принят бюджет области на следующий год, он составит 11,2 млрд грн, сообщается на сайте Днепропетровской облгосадминистрации.

За областной бюджет 2022 года проголосовали 92 депутата из 102 присутствующих на сессии областного совета.

«Днепропетровщина одной из первых областей в стране приняла бюджет. Его приняли в срок. А значит, сможем непрерывно продолжать развитие региона. Несмотря на вызовы пандемии, 2022 год будет годом развития. Акцент – на обновлении инфраструктуры», – цитируется глава ОГА Валентин Резниченко.

По его словам, на развитие областной инфраструктуры будет направлено в общей сложности 3,7 млрд грн с поступлений региона и государственной субвенции. 1,3 млрд грн планируется потратить на ремонт автодорог. Кроме того, в области продолжится обновление социальной инфраструктуры. Речь идет о школах, детских садах, стадионах и больницах, которые входят в президентскую программу «Большое строительство».

Также принятый проект бюджета предусматривает увеличение минимальной зарплаты и повышение стипендий для студентов высших учебных заведений в полтора раза, а академических стипендий – в 2,6 раза. Бюджетом впервые предусмотрены трансферты на приобретение оборудования для столовых и улучшение пожарной безопасности в школах.

«В целом смета сбалансирована по доходам и расходам. И реальна для выполнения», – подчеркнула директор департамента финансов ОГА Татьяна Шебеко.

Ранее в Офисе президента сообщали, что по программе «Большое строительство» в текущем году в Днепропетровской области будут восстановлены 387 км автодорог.