ВБ 10 и 17 декабря рассмотрит вопрос о выделении Украине двух траншей до $500 млн

Всемирный банк 10 и 17 декабря рассмотрит вопрос о выделении Украине двух траншей до $500 млн, в частности 10 декабря совет директоров банка рассмотрит вопрос о выделении дополнительного финансирования в рамках проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВБ.

Согласно им, 17 декабря борд ВБ рассмотрит также вопрос о выделении Украине EUR300 млн Второго займа на политику развития в сфере экономического развития.

Как сообщил ранее министр финансов Сергей Марченко, среди условий выделения EUR300 млн - подписание закона №3205 о создании Фонда частичного гарантирования сельхозкредитов.