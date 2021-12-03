Экономика

14:14 03.12.2021

Нардепы предлагают вернуть госрегулирование цен на продукты питания

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Нардепы предлагают вернуть госрегулирование цен на продукты питания

Группа народных депутатов предложила вернуть отмененное в 2017 году государственное регулирование цен на продукты питания, имеющие существенную социальную значимость, и установить предельную наценку на них в пределах 5-15% от отпускной цены производителя.

Соответствующая инициатива содержится в законопроекте №6374 о внесении изменений в закон "О ценах и ценообразовании" в части восстановления государственного регулирования цен на "социальные" продукты питания, который был зарегистрирован в Верховной Раде 2 декабря.

Инициаторами документа выступили, в частности, нардепы Александр Гайду, Дмитрий Соломчук, Николай Задорожний, Валерий Зуб и Владимир Крейденко (все - "Слуга народа"), Геннадий Вацак (депутатская группа "Довира") и Сергей Минько ("За майбутне").

Согласно тексту документа, госрегулирование цен "социальные" продукты питания осуществляется путем установления предельной торговой надбавки (наценки), которая может быть не менее 5% и не более 15% от отпускной цены у их производителя.

Перечень продуктов питания, имеющих существенную социальную значимость, устанавливает Кабинет министров. При этом, согласно законопроекту, правительство будет обязано ввести госрегулирование цен на крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки высшего сорта пшеницы, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб ржано-пшеничный, батон из пшеничной муки, яйца куриные категории С1, тушку куриную, воду минеральную негазированную, масло сливочное жирностью 72,5% и масло подсолнечное.

Как ожидается, реализация норм этого законопроекта позволит восстановить государственное регулирование цен на социально значимые продукты питания, что особенно важно для незащищенных слоев населения.

В пояснительной записке к документу нардепы напоминают, что 1 июля 2017 года было упразднено госурегулирование цен на продовольственные товары и услуги на рынках, благодарю чему, по их данным, произошел рост цен на продукты питания.

Также парламентарии ссылаются на опыт стран ЕС, где, по их данным, государственному контролю подлежит преобладающая часть продукции аграрного сектора – 88-97%. Авторы документа отмечают, что в Евросоюзе в первую очередь осуществляется надзор за ценами на продукцию земледелия (пшеница, ячмень, рожь, кукуруза, рапс, подсолнечник), а также на крупный рогатый скот, молоко, сахар, оливковое масло.

Как сообщалось, Кабмин с 1 июля 2017 года отменил государственное регулирование цен на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные.

Правительство также отменило необходимость декларирования производителями изменений оптово-отпускных цен на 13 групп товаров, предельных уровней рентабельности производства муки и хлеба социальных сортов, детского питания.

Помимо того, Госпродпотребслужба лишилась полномочий по контролю ценообразования на рынке продовольствия.

С 1 октября 2016 года в Украине по инициативе правительства реализовывался пилотный проект по отмене госрегулирования цен на продукты питания.

Министерство экономического развития и торговли (ныне – Министерство экономики) в июне 2017 года заявило, что приостановление государственного ценового регулирования существенно не повлияло на динамику цен на потребительском рынке, поэтому пилотный проект оказался успешным.

Теги: #госрегулирование #продукты #рада #цены
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