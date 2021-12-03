Экономика

12:23 03.12.2021

"Vodafone Украина", ПУМБ и ДТЭК возглавили Индекс прозрачности компаний за 2020 год

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"Vodafone Украина", ПУМБ и ДТЭК возглавили Индекс прозрачности компаний за 2020 год

"Vodafone Украина", ПУМБ и группа компаний ДТЭК (все - Киев) возглавили Индекс прозрачности компаний за 2020 год по результатам исследования "Индекс ESG прозрачности компаний Украины 2020" от Профессиональной ассоциации корпоративного управления (ПАКУ), Центра "Развитие корпоративной социальной ответственности (КСО)" при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

Согласно данным, презентованным 2 декабря, в топ-10 вошли также государственный Укргазбанк, "Кока-Кола Беверджис Украина", НАЭК "Энергоатом", МХП, "Укргидроэнерго", "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины".

Всего составители индекса оценили прозрачность 56 украинских компаний – тех, которые вошли в топ-50 наибольших налогоплательщиков и тех, кто добровольно присоединился к оцениванию, сообщила во время пресс-конференции глава правления Центра "Развитие КСО" Марина Сапрыкина.

По словам авторов исследования, оценивалась информация исключительно из открытых источников – официальных сайтов и социальных сетей компаний по 12 критериям ESG, среди которых информация о компании и политике КСО, корпоративное управление, трудовые отношения, лидерство руководства и компании.

Кроме того, на индекс открытости повлияли навигация и доступность сайтов, отчетность, взаимоотношения с громадами, ответственное потребление, защита окружающей среды, права человека и внедрение КСО в цепочку поставок.

Средний уровень раскрытия информации по критериям ESG составляет 32%, в топ-10 – 60%. Согласно результатам исследования, 48 из 56 компаний разместили информацию о корпоративном управлении, в целом средний балл по этому компоненту вырос с 5,2 в 2019 до 6,1 в 2020 году. Чаще всего размещают информацию для инвесторов, о структуре собственности и управляющих органах. Реже – о плане привлечения стейкхолдеров, управлении КСО, уполномоченном по антикоррупционной программе и сертификации по стандарту 37001 "Система менеджмента противодействия коррупции".

С 23% до 44% выросла доля компаний, которые обнародуют свои КСО-стратегии или цели, с 8% до 17,8% – количество тех, кто подает информацию об интегрированности целей устойчивого развития. Почти вдвое – с 27% до 50% - увеличилась доля компаний, раскрывающих информацию по вопросам прав человека.

Компании, которые продемонстрировали высокий уровень раскрытия информации на сайтах и в соцсетях, относятся к сферам финансов, электроэнергетики, фармацевтики и металлургического производства.

Авторы исследования отмечают, что уровень подготовки нефинансовой отчетности по-прежнему низкий: согласно открытым данным, ее подготовили всего 12 компаний, однако это вдвое больше, чем в 2019 году.

Теги: #компании #прозрачность #рейтинг #бизнес
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